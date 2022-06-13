Привіт із Кубані: у магазинах окупованого Херсона з'явилися продукти з РФ та Криму

Жителі Херсона повідомляють, що олія "Дары Кубани" в "Сільпо" продають по 100 грн за літр.

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В окупованому Херсоні йде активне ввезення продуктів із регіонів Росії та Криму. За даними журналіста-експерта "Інституту масової інформації" Романа Кабачія, місцеві жителі повідомляють про соняшникову олію та молочні продукти з Кубані.

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"Хтось дуже хотів єдності Кубані з Україною, так вона вже в Херсоні, у вигляді олії, сиру. І вибір сортів пива вражає, звичайно. Ціна, очевидно, великим шрифтом у заліських тугриках, меншим у гривні", — наголосив Роман Кабачій.

За його словами, фото з продуктами надіслані його френдом по Фейсбуку, яка так описала день Росії, що відбувся 12 червня.

Соняшникова олія "Дары Кубани" пропонують у магазинах за ціною приблизно 100 грн/літр, упаковка сиру 9% "Кубанська корівка" коштує 114 грн, також в асортименті херсонського "Сільпо" — пиво з Криму та морозиво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсоні російські паспорти захотіли отримати лише 23 особи переважно, з-поміж місцевих колабораціоністів, у Мелітополі — лише 30 осіб.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові влаштовуються працювати до місцевих жителів через проблеми із забезпеченням.