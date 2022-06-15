Процентам – рост: почему повышение банками ставок по кредитам и кредитным картам неизбежно

В связи с ростом ставок по депозитам после повышения учетной ставки НБУ до 25% годовых в банках ожидают скорый рост ставок по кредитам наличными и кредитным картам.

После повышения НБУ учетной ставки до 25% годовых в банках говорят, что ожидается повышение ставок по кредитам для физлиц. Об этом говорится в статье Фокуса "Проценты военного времени. Какие кредиты банки выдают гражданам во время войны".

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"Пока мы не меняли условия по действующим программам для новых клиентов – они остались такими же, как и до войны. Однако резкое повышение учетной ставки и, как следствие, стоимости фондирования, наверняка, приведет к необходимости увеличения ставок по кредитам, в том числе, беззалоговым, а также комиссий. В настоящее время сложно судить о конкретных цифрах, поскольку рынок еще не "переварил" увеличение учетной ставки", — отметил заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

[ + – ] Кредиты наличными предлагают Ощадбанк и несколько других банков

Несмотря на активизацию кредитования, в июне 2022 года сложнее всего найти беззалоговый кредит наличными в банках – на сайтах большинства финучреждение красуется надпись – "Кредиты не выдаются". Об этом, в частности, сообщается на сайтах Альфа-Банка и Кредобанка. Фокусу удалось в июне 2022 года найти несколько предложений кредита наличными. В частности, такие кредиты предлагают Идея Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк.

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Проценты военного времени. Какие кредиты банки выдают украинцам во время войны

Многие банки пока не решаются возобновлять выдачу новых кредитов, что отчасти связано с рекомендациями НБУ, который отмечает, что сейчас для банков кредитный риск является одним из наиболее существенных. "Текущая ситуация требует от банков тщательной оценки финансового состояния должников, взвешенного использования инструментов кредитных каникул и своевременной реструктуризации долгов для клиентов, которые в этом нуждаются. В то же время финучреждения должны сохранять консервативные подходы к оценке рисков и отражать истинное состояние кредитного портфеля в отчетности", — отмечают эксперты Нацбанка в майском "Обзоре банковского сектора".

Эксперты уверены – пока рано говорить о возобновлении кредитования в Украине. "Банки частично и очень осторожно в мае возобновили кредитование по классическим и наименее рисковым банковским продуктам, таким как лимиты и овердрафты по картам. Некоторые банки пытались возобновлять программы рассрочки. Но массового возобновления кредитования розничных клиентов еще не произошло. Сейчас же, при значительной неопределенности по стоимости фондирования после повышения учетной ставки, прогнозировать дальнейшее возобновление кредитования очень сложно", — рассказал Фокусу Алексей Карчажкин.

Напомним, в парламент внесли законопроект №7441-1, который предусматривает списание или замораживание долгов по кредитам, выданных для покупки недвижимости или транспорта.

Ранее Фокус писал, что предпосылок для кредитного бума в Украине пока нет.