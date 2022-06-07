Нацбанк не спасет: почему кредитный бум в Украине невозможен, — эксперт

Финансист рассказал Фокусу, как повышение учетной ставки НБУ влияет на кредитование и, соответственно, стимулирование экономики в Украине.

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В своей колонке для Фокуса Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU объяснил, что повышение учетной ставки НБУ до 25% имеет ограниченное влияние на сферу кредитования. Ведь, предпосылок для кредитного бума в Украине не было и тогда, когда учетная ставка находилась на рекордно низком уровне 6% (с июня 2020 года по январь 2021-го). Тем сложнее, по мнению эксперта, было бы рассчитывать на оживление кредитования сегодня в условиях войны независимо от уровня ставки.

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"Существует мнение, что высокая учетная ставка убьет кредитование. Зачем банкам кредитовать, когда можно получать 23% годовых по депозитным сертификатам без кредитных рисков? Однако, это не так, — рассуждает в своей колонке для Фокуса Михаил Демкив. — Ведь средства в депозитных сертификатах и ​​средства на счетах предприятий имеют разную природу. Если завтра банк выдаст заемщику крупный кредит в 5 млрд. грн, объем депозитных сертификатов не изменится ни на копейку".

Демкив уточняет, что депозитные сертификаты — это средства, которые банки размещают в НБУ под процент. После повышения учетной ставки НБУ их доходность автоматически выросла с 9% до 23% годовых. Банки должны держать на корреспондентском счете в НБУ сумму, пропорциональную объему депозитов, тогда как средства, превышающие эту сумму, им можно размещать под процент.

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Подробнее обо всех последствиях повышения учетной ставки НБУ читайте в колонке Михаила Демкива для Фокуса.

Напомним, в комментарии Фокусу Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка отметил, что кредитование физлиц сейчас ограничено, а в сегменте кредитов для юрлиц преобладают льготные госпрограммы. Соответственно, для бизнеса, который может использовать льготные условия кредитования, стоимость кредитов не изменится.

Ранее Фокус писал о льготном кредитовании бизнеса во время войны.