Нацбанк не врятує: чому кредитний бум в Україні неможливий, — експерт

Фінансист розповів Фокусу, як підвищення облікової ставки НБУ впливає на кредитування та, відповідно, стимулювання економіки в Україні.

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У своїй колонці для Фокусу Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU пояснив, що підвищення облікової ставки НБУ до 25% має обмежений вплив на сферу кредитування. Адже передумов для кредитного буму в Україні не було і тоді, коли облікова ставка була на рекордно низькому рівні 6% (з червня 2020 року до січня 2021-го). Тим складніше, на думку експерта, було б розраховувати на пожвавлення кредитування сьогодні за умов війни незалежно від рівня ставки.

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"Існує думка, що висока облікова ставка вб'є кредитування. Навіщо банкам кредитувати, коли можна отримувати 23% річних за депозитними сертифікатами без кредитних ризиків? Проте це не так, — міркує у своїй колонці для Фокусу Михайло Демків. — Адже кошти в депозитних сертифікатах і кошти на рахунках підприємств мають різну природу. Якщо завтра банк видасть позичальнику великий кредит у 5 млрд. грн, обсяг депозитних сертифікатів не зміниться на копійку".

Демків уточнює, що депозитні сертифікати — це кошти, які банки розміщують у НБУ під відсоток. Після підвищення облікової ставки НБУ їхня прибутковість автоматично зросла з 9% до 23% річних. Банки повинні тримати на кореспондентському рахунку в НБУ суму, пропорційну до обсягу депозитів, тоді як кошти, що перевищують цю суму, їм можна розміщувати під відсоток.

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Докладніше про всі наслідки підвищення облікової ставки НБУ читайте у колонці Михайла Демківа для Фокусу.

Нагадаємо, у коментарі Фокусу Іван Світек, голова правління Юнекс Банку зазначив, що кредитування фізосіб зараз обмежене, а в сегменті кредитів для юросіб переважають пільгові держпрограми. Відповідно для бізнесу, який може використовувати пільгові умови кредитування, вартість кредитів не зміниться.

Раніше Фокус писав про пільгове кредитування бізнесу під час війни.