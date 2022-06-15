Відсоткам – ріст: чому підвищення банками ставок за кредитами та кредитними картками неминуче

У зв'язку зі зростанням ставок за депозитами після підвищення облікової ставки НБУ до 25% річних у банках очікують швидке зростання ставок за кредитами готівкою та кредитними картками.

Після підвищення НБУ облікової ставки до 25% річних у банках кажуть, що очікується підвищення ставок за кредитами для фізосіб. Про це йдеться у статті Фокусу "Відсотки воєнного часу. Які кредити банки видають громадянам під час війни".

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"Поки ми не змінювали умови щодо чинних програм для нових клієнтів — вони залишилися такими ж, як і до війни. Проте різке підвищення облікової ставки й, як наслідок, вартості фондування, напевно, призведе до необхідності збільшення ставок за кредитами, зокрема, беззаставним, а також комісій. Наразі складно судити про конкретні цифри, оскільки ринок ще не "переварив" збільшення облікової ставки", — зазначив заступник голови правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін.

[ + – ] Кредити готівкою пропонують Ощадбанк та кілька інших банків

Попри активізацію кредитування, у червні 2022 року найскладніше знайти беззаставний кредит готівкою в банках — на сайтах більшості фінустанова красується напис — "Кредити не видаються". Про це, зокрема, повідомляється на сайтах Альфа-Банку та Кредобанку. Фокусу вдалося в червні 2022 року знайти кілька пропозицій кредиту готівкою. Зокрема такі кредити пропонують Ідея Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк.

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Відсотки воєнного часу. Які кредити банки видають українцям під час війни

Багато банків поки не наважуються відновлювати видачу нових кредитів, що частково пов'язано з рекомендаціями НБУ, який зазначає, що зараз для банків кредитний ризик є одним із найістотніших. "Теперішня ситуація вимагає від банків ретельної оцінки фінансового стану боржників, виваженого використання інструментів кредитних канікул та своєчасної реструктуризації боргів для клієнтів, які цього потребують. Водночас фінустанови повинні зберігати консервативні підходи до оцінки ризиків та показувати справжній стан кредитного портфеля у звітності", — зазначають експерти Нацбанку в травневому "Огляді банківського сектора".

Експерти впевнені — поки рано говорити про відновлення кредитування в Україні. "Банки частково і дуже обережно у травні відновили кредитування за класичними та найменш ризиковими банківськими продуктами, таким як ліміти та овердрафти за картками. Деякі банки намагалися відновлювати програми розстрочки. Але масового відновлення кредитування роздрібних клієнтів ще не відбулося. Зараз же, за значної невизначеності щодо вартості фондування після підвищення облікової ставки, прогнозувати подальше поновлення кредитування дуже складно”, — розповів Фокусу Олексій Карчажкін.

Нагадаємо, до парламенту внесли законопроєкт №7441-1, який передбачає списання чи заморожування боргів за кредитами, виданими для купівлі нерухомості чи транспорту.

Раніше Фокус писав, що передумов для кредитного буму в Україні поки що немає.