"Охрана, отмена": банки массово отменяют кредитные каникулы по кредитам физлиц

С начала июня многие банки пересмотрели условия – теперь по кредитам нужно платить.

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Банки массово пересматривают условия кредитных каникул для клиентов-физлиц, и по некоторым кредитным продуктам каникулы в июне уже не действуют. Об этом говорится в статье Фокуса "Проценты военного времени. Какие кредиты банки выдают гражданам во время войны".

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В ПриватБанке клиентов проинформировали, что льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4-3,5% (в месяц).

Тем временем в банке "Пивденный" сообщили, что по кредитам наличными и другим без залога с 1 июня действует стандартный режим оплаты. А в ОТП Банке действие кредитных каникул прекращено с 1 мая 2022 года, для кредитных карт – с 1 июня 2022 года. "В связи с окончанием периода кредитных каникул, действовавших по инициативе банка (без заключения дополнительных договоров в кредитный договор), ОТП Банк возвращает стандартные условия кредитного договора по всем потребительским кредитам физических лиц, в том числе кредитам наличными, ипотечными и на покупку авто с 1 май 2022 года", — отметили в банке.

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Кредитные каникулы во время войны. Как поставить выплату долга на паузу

Подробно о том, кто и как выдает кредиты без залога в Украине в июне 2022 года, а также, какие условия погашения действуют в банках, читайте в статье Фокуса.

Напомним, после начала войны банки предложили клиентам так называемые кредитные каникулы, то есть, временную остановку платежей.

Как сообщалось, в Украине вслед за депозитными вкладами должны вырасти и ставки по кредитам.