"Охорона, відміна": банки масово скасовують кредитні канікули за кредитами фізосіб

З початку червня багато банків переглянули умови — тепер за кредитами потрібно платити.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Банки масово переглядають умови кредитних канікул для клієнтів-фізосіб, і за деякими кредитними продуктами канікули в червні вже не діють. Про це йдеться у статті Фокусу "Відсотки воєнного часу. Які кредити банки видають громадянам під час війни".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У ПриватБанку клієнтів поінформували, що пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості. Інакше відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4-3,5% (на місяць).

Тим часом у банку "Південний" повідомили, що за кредитами готівкою та іншими без застави з 1 червня діє стандартний режим оплати. А у ОТП Банку дія кредитних канікул припинена з 1 травня 2022 року, для кредитних карток — з 1 червня 2022 року. "У зв'язку із закінченням періоду кредитних канікул, що діяли за ініціативою банку (без укладання додаткових договорів у кредитний договір), ОТП Банк повертає стандартні умови кредитного договору за всіма споживчими кредитами фізичних осіб, зокрема за кредитами готівкою, іпотечними та на покупку авто з 1 травня 2022 року", — зазначили в банку.

Важливо

Кредитні канікули під час війни. Як поставити виплату боргу на паузу

Докладно про те, хто і як видає кредити без застави в Україні в червні 2022 року, а також, які умови погашення діють у банках, читайте у статті Фокусу.

Нагадаємо, після початку війни банки запропонували клієнтам так звані кредитні канікули, тобто тимчасову зупинку платежів.

Як повідомляли, в Україні слідом за депозитними вкладами мають зрости й ставки за кредитами.