Рынок аренды обвалился: в каких городах можно получить хорошую скидку на аренду недвижимости

Собственники квадратных метров готовы идти на уступки, чтобы удержать или заполучить нового арендатора. Однако в некоторых городах аренда подорожала из-за высокого спроса.

Из-за войны с Россией спрос на аренду коммерческих площадей (офисов, магазинов, ресторанов и др.) ощутимо снизился в городах, которые находились в зоне боевых действий или под ракетными обстрелами, а потому заметно опустели из-за миграции населения в безопасные регионы или за рубеж. Следствием этих процессов стало снижение спроса на недвижимость, в частности, на коммерческие площади, а ставки аренды были снижены. Об этом пишет Фокус в статье "Льготные ставки. Как предпринимателям получить скидки и льготы при аренде недвижимости".

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"Рынок аренды недвижимости в Киеве и Харькове заметно просел, — отметил в комментарии Фокусу Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS. — Уже нет очереди на аренду даже довольно привлекательных помещений. Поэтому большинство арендодателей готовы обсуждать скидки".

По информации собеседника Фокуса, арендодатели соглашаются уменьшить размер арендной платы на 40-90% в зависимости от ситуации. Есть случаи, когда собственники требуют возместить только расходы на коммунальные услуги без уплаты собственно арендной платы.

"Учитывая предыдущие карантинные периоды, когда торговые операторы не могли работать из-за закрытия ТРЦ, скидки предоставлялись по всей Украине, а во время войны — только в тех регионах, где ТРЦ не могли работать, а значительная часть населения мигрировала", — продолжает Евгения Локтионова, директор компании UTG.

В Киеве и Харькове аренда недвижимости для бизнеса подешевела, во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и Тернополе выросла в цене

В Киеве ТЦ частично возобновили работу с апреля, а некоторые – с мая и июня. Соответственно, в столице действуют весьма лояльные по отношению к арендаторам условия. Локтионова уточняет, что в киевских ТРЦ базовая арендная плата сейчас составляет 20-30% от контрактной с процентом от товарооборота, или уплачивается только процент от товарооборота.

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Совсем иная ситуация на Западной Украине, где, по информации эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак, аренда за первые два-три месяца войны подорожала на 12-19%. При этом, рекордсменом роста ставок стал Львов, на втором месте Ивано-Франковск, затем — Ужгород и Тернополь.

Подробнее о ситуации на рынке аренды недвижимости для бизнеса в статье Фокуса "Льготные ставки. Как предпринимателям получить скидки и льготы при аренде недвижимости".

Напомним, ранее во Львове однокомнатную квартиру можно было арендовать по цене 8-12 тыс. грн. в месяц и выше.