Ринок оренди обвалився: у яких містах можна отримати хорошу знижку на оренду нерухомості

Власники квадратних метрів готові йти на поступки, щоб утримати орендаря або знайти нового. Однак у деяких містах оренда подорожчала через високий попит.

Через війну з Росією попит на оренду комерційних площ (офісів, магазинів, ресторанів тощо) відчутно знизився в містах, які знаходилися в зоні бойових дій або під ракетними обстрілами, а тому помітно спорожніли через міграцію населення у безпечні регіони або за кордон. Наслідком цих процесів стало зниження попиту на нерухомість, зокрема на комерційні площі, а ставки оренди були знижені. Про це пише Фокус у статті "Пільгові ставки. Як підприємцям отримати знижки та пільги під час оренди нерухомості".

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"Ринок оренди нерухомості в Києві та Харкові помітно просів, — зазначив у коментарі Фокусу Микола Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS. — Уже немає черги на оренду навіть досить привабливих приміщень. Тому більшість орендодавців готові обговорювати знижки".

За інформацією співрозмовника Фокусу, орендодавці погоджуються зменшити розмір орендної плати на 40-90% залежно від ситуації. Існують випадки, коли власники вимагають відшкодувати лише витрати на комунальні послуги без сплати власне орендної плати.

"З огляду на попередні карантинні періоди, коли торгові оператори не могли працювати через закриття ТРЦ, знижки надавалися по всій Україні, а під час війни — тільки в тих регіонах, де ТРЦ не могли працювати, а значна частина населення мігрувала", — продовжує Євгенія Локтіонова, директорка компанії UTG.

У Києві та Харкові оренда нерухомості для бізнесу подешевшала, у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Тернополі зросла в ціні

У Києві ТЦ частково відновили роботу з квітня, а деякі — з травня і червня. Відповідно, у столиці діють дуже лояльні до орендарів умови. Локтіонова уточнює, що в київських ТРЦ базова орендна плата зараз становить 20-30% від контрактної з відсотком від товарообігу, або сплачується лише відсоток від товарообігу.

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Зовсім інша ситуація на Західній Україні, де, за інформацією експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, оренда за перші два-три місяці війни подорожчала на 12-19%. Рекордсменом зростання ставок став Львів, на другому місці Івано-Франківськ, потім — Ужгород і Тернопіль.

Детальніше про ситуацію на ринку оренди нерухомості для бізнесу у статті Фокусу "Пільгові ставки. Як підприємцям отримати знижки та пільги під час оренди нерухомості".

Нагадаємо, що раніше у Львові однокімнатну квартиру можна було орендувати за ціною 8-12 тис. грн на місяць і вище.