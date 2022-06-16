Безопасные коридоры: экспорт украинского зерна возможен без разминирования портов, — МИД Турции

По словам министра Мевлюта Чавушоглу, страна ожидает ответа России на предложение о создании безопасных маршрутов в зоне без мин для вывоза зерна из Украины.

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Необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для экспорта зерна нет. Об этом журналистам в Анкаре заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu Agency.

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Очистка акватории от мин может занять некоторое время, в то время как ООН предложила создать безопасный морской коридор. Турция этот план поддержала.

По словам главы МИД Турции, такой безопасный маршрут для судов можно проложить по зонам, где нет минной угрозы.

"Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы", — подчеркнул турецкий дипломат. При этом украинские катера могут служить путеводителями, считают в Турции. После вхождения судов в зону безопасности, они будут досматриваться.

Чавушоглу утверждает, что его страна ожидает ответа от России на предложение о создании безопасного коридора для начала транспортировки зерна.

Если стороны поддержат инициативу, то Турция готова организовать встречу в Стамбуле для обсуждения деталей.

Как известно, потребность разминирования портов беспокоит Киев, так как это сделает Украину крайне уязвимой для нападения россиян со стороны Черного моря.

Напомним, в США пообещали решить проблему украинского зерна. По словам Джо Байдена, временные хранилища для зерна упростят доставку товара на европейские рынки по железной дороге.

Ранее заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник сообщил, что в условиях российской блокады черноморских портов Украина наладила два канала транспортировки зерна через Польшу в Румынию.