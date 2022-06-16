Безпечні коридори: експорт українського зерна можливий без розмінування портів, — МЗС Туреччини

За словами міністра Мевлюта Чавушоглу, країна очікує на відповідь Росії на пропозицію про створення безпечних маршрутів у зоні без мін для вивезення зерна з України.

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Необхідності розмінування чорноморського узбережжя України для експорту зерна немає. Про це журналістам в Анкарі заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu Agency.

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Очищення акваторії від мін може зайняти якийсь час, тоді як ООН запропонувала створити безпечний морський коридор. Туреччина підтримала цей план.

За словами глави МЗС Туреччини, такий безпечний маршрут для суден можна прокласти зонами, де немає мінної загрози.

"Райони перебування морських мін відомі. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дозволить суднам слідувати без будь-якої загрози", — наголосив турецький дипломат. При цьому українські катери можуть бути путівниками, вважають у Туреччині. Після входження суден у зону безпеки вони будуть доглядатися.

Чавушоглу стверджує, що його країна очікує на відповідь від Росії на пропозицію про створення безпечного коридору для початку транспортування зерна.

Якщо сторони підтримають ініціативу, Туреччина готова організувати зустріч у Стамбулі для обговорення деталей.

Як відомо, потреба розмінування портів непокоїть Київ, оскільки це зробить Україну вразливою для нападу росіян із боку Чорного моря.

Нагадаємо, у США пообіцяли вирішити проблему українського зерна. За словами Джо Байдена, тимчасові сховища для зерна спростять доставку товару на європейські ринки залізницею.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сеник повідомив, що в умовах російської блокади чорноморських портів Україна налагодила два канали транспортування зерна через Польщу в Румунію.