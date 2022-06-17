Очередей нет: украинцы заметили рост предложений по автогазу на АЗС страны

По словам эксперта Сергея Куюна, очереди все еще наблюдаются на АЗС, где топливо продают по цене немного ниже рыночной. При этом известно — импорт уже превысил ожидания украинских водителей.

В Украине уже достаточно автогаза, чтобы покрыть спрос, сообщили опрошенные Фокусом водители из разных регионов. Об этом идет речь в свежей статье Фокуса "Охота на бензин. Когда украинцы смогут забыть о дефиците топлива".

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Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн утверждает, что очередей за автогазом нет, кроме случаев, когда газ продается по цене 37 грн/л (в основном 42-45 грн/л). По его данным, по газу импорт уже превысил ожидания, сейчас газ завозят на треть больше импортеров, чем в мае — 45 компаний.

Водители подтверждают такие данные. Так, редактор Фокуса говорит, что в Киеве достаточно газа — он есть на многих автозаправках, цена на некоторых АЗС упала до 38 грн/л.

В Житомире в течение последней недели тоже нет проблем с заправкой газом, рассказала Фокусу местная жительница. По ее словам, не все заправки работают: некоторые закрываются, пока ждут поставок топлива, но это не создает очередей. Цена на газ — 40-42 грн./л, но уже в Романовском районе Житомирской области газ продают по 45 грн/л.

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В Ровенской области найти газ на заправках несложно — он есть всюду. В Одессе заправиться газом также проще, чем дизелем и бензином. Цена на газ на автозаправках города составляет 42-43 грн/л.

Местные жители рассказали Фокусу, что в Виннице за последнюю неделю ситуация с топливом улучшилась. В частности, на многих АЗС в свободном доступе автогаз.

Напомним, в середине апреля автогаз сравнялся в цене с бензином. Фокус ранее писал, почему газ для автомобилей так подорожал.