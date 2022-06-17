Черг немає: українці помітили зростання пропозицій автогазу на АЗС країни
За словами експерта Сергія Куюна, черги все ще спостерігаються на АЗС, де паливо продають за ціною трохи нижчою від ринкової. Водночас відомо, що імпорт уже перевищив очікування українських водіїв.
В Україні вже достатньо автогазу, щоби покрити попит, повідомили опитані Фокусом водії з різних регіонів. Про це йдеться у свіжій статті Фокусу "Полювання на бензин. Коли українці зможуть забути про дефіцит палива".
Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн стверджує, що черг за автогазом немає, крім випадків коли газ продається за ціною 37 грн/л (здебільшого 42-45 грн/л). За його даними, щодо газу імпорт вже перевищив очікування, зараз газ завозять на третину більше імпортерів, ніж у травні — 45 компаній.
Водії підтверджують такі дані. Так, редактор Фокусу каже, що в Києві достатньо газу — він є на багатьох автозаправках, ціна на деяких АЗС впала до 38 грн/л.
У Житомирі протягом останнього тижня також немає проблем із заправкою газом, розповіла Фокусу місцева мешканка. За її словами, не всі заправки працюють: деякі закриваються, поки чекають на постачання палива, але це не створює черг. Ціна на газ — 40-42 грн/л, але вже в Романівському районі Житомирської області газ продають по 45 грн/л.Важливо
На Рівненщині знайти газ на заправках нескладно — він є усюди. В Одесі заправитися газом також простіше, ніж дизелем та бензином. Ціна газу на автозаправках міста становить 42-43 грн/л.
Місцеві жителі розповіли Фокусу, що у Вінниці за останній тиждень ситуація з паливом покращала. Зокрема, на багатьох АЗС у вільному доступі є автогаз.
Нагадаємо, в середині квітня автогаз зрівнявся в ціні з бензином. Фокус раніше писав, чому газ для автомобілів так подорожчав.