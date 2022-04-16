Автогаз в Україні зрівнявся в ціні з бензином: чому його продовжують купувати
Багато водіїв змушені заправляти автомобілі дорогим газом, проте ситуацію можна виправити.
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Ціни на автогаз в Україні зростають набагато швидше, ніж на бензин чи дизель. Вартість блакитного палива б'є рекорди чи не кожен день і незабаром воно може стати дорожчим за бензин. Про це повідомляє enkorr.
На торгах АТ "Укргазвидобування" реалізувала партію газу за рекордною оптовою вартістю 57 000 гривень за тонну. Тобто ціни на АЗС досягнуть 34 гривні за літр і газ фактично зрівняється за вартістю з бензином.
Причина подорожчання автогазу відома – на ринку вже давно відчувається гострий дефіцит палива. Після початку війни постачання з РФ та Білорусі, а також імпорт морем припинилися. У ЄС газ для авто не настільки популярний і там його невеликі запаси, тому ввозити його з Європи також не виходить.
Тим не менш, нерідко водіям доводиться заправляти авто дорогим газом – у тому випадку, якщо на заправці відсутній бензин.
"Дрібні й середні регіональні мережі змушені зупинятись, що призводить до швидкого спустошення станцій національних операторів, які теж не мають запасів пального і змушені запроваджувати додаткові обмеження. Буденним зараз є явище, коли за кеш пального немає — тільки для "силовиків", муніципалітету, корпоративних клієнтів (останнім теж почали вводити ліміти)", — заявив аналітик "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.Важливо
На його думку, виправити ситуацію допомогло б скасування держрегулювання цін на пальне для стимулювання імпорту. Бензин і дизель подорожчали б, але ринок наситився б нафтопродуктами і автомобілістам не довелося б заправлятися дорогим газом.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запровадили держрегулювання цін не лише на звичайне, а й на преміальне паливо.