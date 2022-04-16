Автогаз в Україні зрівнявся в ціні з бензином: чому його продовжують купувати

Багато водіїв змушені заправляти автомобілі дорогим газом, проте ситуацію можна виправити.

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Ціни на автогаз в Україні зростають набагато швидше, ніж на бензин чи дизель. Вартість блакитного палива б'є рекорди чи не кожен день і незабаром воно може стати дорожчим за бензин. Про це повідомляє enkorr.

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На торгах АТ "Укргазвидобування" реалізувала партію газу за рекордною оптовою вартістю 57 000 гривень за тонну. Тобто ціни на АЗС досягнуть 34 гривні за літр і газ фактично зрівняється за вартістю з бензином.

Причина подорожчання автогазу відома – на ринку вже давно відчувається гострий дефіцит палива. Після початку війни постачання з РФ та Білорусі, а також імпорт морем припинилися. У ЄС газ для авто не настільки популярний і там його невеликі запаси, тому ввозити його з Європи також не виходить.

[ + – ] Автогаз в Україні зараз у дефіциті Фото: auto.ria.com

Тим не менш, нерідко водіям доводиться заправляти авто дорогим газом – у тому випадку, якщо на заправці відсутній бензин.

"Дрібні й середні регіональні мережі змушені зупинятись, що призводить до швидкого спустошення станцій національних операторів, які теж не мають запасів пального і змушені запроваджувати додаткові обмеження. Буденним зараз є явище, коли за кеш пального немає — тільки для "силовиків", муніципалітету, корпоративних клієнтів (останнім теж почали вводити ліміти)", — заявив аналітик "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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На його думку, виправити ситуацію допомогло б скасування держрегулювання цін на пальне для стимулювання імпорту. Бензин і дизель подорожчали б, але ринок наситився б нафтопродуктами і автомобілістам не довелося б заправлятися дорогим газом.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запровадили держрегулювання цін не лише на звичайне, а й на преміальне паливо.