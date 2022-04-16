Автогаз в Украине сравнялся в цене с бензином: почему его продолжают покупать

Многие водители вынуждены заправлять автомобили дорогим газом, однако ситуацию можно исправить.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Цены на автогаз в Украине растут гораздо быстрее, чем на бензин или дизель. Стоимость голубого топлива бьет рекорды едва ли не каждый день и вскоре оно может стать дороже бензина. Об этом сообщает enkorr.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На торгах АО "Укргаздобыча" реализовала партию газа по рекордной оптовой стоимости в 57 000 гривен за тонну. То есть, цены на АЗС достигнут 34 гривны за литр и газ фактически сравняется по стоимости с бензином.

Причина удорожания автогаза известна – на рынке давно уже ощущается острый дефицит топлива. После начала войны поставки из РФ и Беларуси, а также импорт морем прекратились. В ЕС газ для авто не столь популярен и там его запасы небольшие, поэтому ввозить его из Европы также не получается.

[ + – ] Автогаз в Украине сейчас в дефиците Фото: auto.ria.com

Тем не менее, нередко водителям приходится заправлять авто дорогим газом – в том случае, если на заправке отсутствует бензин.

"Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому опустошению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обычным сейчас является явление, когда за кэш горючего нет — только для "силовиков", муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты)", — заявил аналитик "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Важно

"Минус 5-6 грн на литре". Что дает и чего не дает снижение налогов на топливо

По его мнению, исправить ситуацию помогла бы отмена госрегулирования цен на топливо для стимулирования импорта. Бензин и дизель подорожали бы, но рынок бы насытился нефтепродуктами и автомобилистам не пришлось бы заправляться дорогим газом.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине ввели госрегулирование цен не только на обычное, но и на премиальное топливо.