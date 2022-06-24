Юристы рассказали, как заключать договор аренды недвижимости в военное время

Военное время меняет подход арендодателей и арендаторов к условиям. Теперь в договорах аренды оговаривается, в каких случаях арендная плата может быть снижена или совсем отменена.

За время войны в договорах аренды коммерческой недвижимости (офисов, магазинов, ресторанов, складов и др.) появился новый раздел, который регулирует поведение сторон в случае, если война повредит имущество. Как рассказал Фокусу в своей авторской колонке "Аренда во время войны. Как правильно заключить договор аренды недвижимости для бизнеса" Тарас Бондаренко, старший юрист Sayenko Kharenko, этому разделу договора следует уделить больше внимания, чтобы обезопасить бизнес от связанных с арендой во время войны рисков.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Важно

Жилье с дисконтом. Какие цены на аренду квартир в Киеве предлагают этим летом

В частности, юрист рекомендует указать в договоре возможные события (например — ведение сухопутных боевых действий на территории области или города, где расположен объект и др.) а также правовые последствия для сторон в случае повреждения имущества в результате боевых действий.

"Каждое из таких событий должно приводить к снижению арендной платы на определенный процент или к полному освобождению арендатора от оплаты", — уточняет Тарас Бондаренко.

В договоре аренды нужно указать, какие события приводят к снижению арендной платы или полному освобождению от нее

Как ранее писал Фокус, предоставление арендных каникул и скидок арендаторам недвижимости для бизнеса стало весьма распространенной практикой в регионах, где велись боевые действия, и произошла массовая миграция населения. Это помогает предпринимателям восстановить свой бизнес после простоя. Зачастую, стороны разделяют риски на партнерских условиях — арендатор выплачивает собственнику недвижимости определенный процент от оборота.

"Арендаторы чаще хотят привязать оплату к собственному обороту или платить часть прибыли, однако такой способ оплаты несет определенные риски для арендодателя из-за сложности контроля за хозяйственной деятельностью арендатора", — отметил Бондаренко.

О нюансах, которые стоит учесть в договоре аренды коммерческой недвижимости, читайте в колонке Тараса Бондаренко для Фокуса.

Ранее Фокус писал о специфике договоров аренды жилья в военное время.

Как сообщалось, средняя ставка аренды жилой недвижимости в Киеве не меняется уже третий месяц, хотя в столицу продолжают переезжать внутренне перемещенные лица из регионов вблизи ведения активных боевых действий.