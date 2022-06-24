Юристи розповіли, як укладати договір оренди нерухомості у воєнний час

Воєнний час змінює підхід орендодавців та орендарів до умов. Тепер у договорах оренди зазначається, в яких випадках орендна плата може бути знижена або зовсім скасована.

Під час війни в договорах оренди комерційної нерухомості (офісів, магазинів, ресторанів, складів та інших) виник новий розділ, який регулює поведінку сторін у разі, якщо війна пошкодить майно. Як розповів Фокусу у своїй авторській колонці "Оренда під час війни. Як правильно укласти договір оренди нерухомості для бізнесу" Тарас Бондаренко, старший юрист Sayenko Kharenko, цьому розділу договору слід приділити більше уваги, щоб убезпечити бізнес від пов'язаних з орендою під час війни ризиків.

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Зокрема, юрист рекомендує вказати в договорі можливі події (наприклад, ведення сухопутних бойових дій на території області або міста, де розташований об'єкт та ін.), а також правові наслідки для сторін у разі пошкодження майна внаслідок бойових дій.

"Кожна з таких подій має призводити до зниження орендної плати на певний відсоток або повного звільнення орендаря від оплати", — уточнює Тарас Бондаренко.

У договорі оренди слід зазначити, які події призводять до зниження орендної плати або повного звільнення від неї

Як раніше писав Фокус, надання орендних канікул і знижок орендарям нерухомості для бізнесу стало дуже поширеною практикою в регіонах, де вели бойові дії, і відбулася масова міграція населення. Це допомагає підприємцям відновити свій бізнес після простою. Часто сторони поділяють ризики на партнерських умовах — орендар виплачує власнику нерухомості певний відсоток від обороту.

"Орендарі найчастіше хочуть прив'язати оплату до власного обороту або сплачувати частину прибутку, однак такий спосіб оплати несе певні ризики для орендодавця через складність контролю за господарською діяльністю орендаря", — зазначив Бондаренко.

Про нюанси, які варто врахувати в договорі оренди комерційної нерухомості, читайте в колонці Тараса Бондаренка для Фокусу.

Раніше Фокус писав про специфіку договорів оренди житла у воєнний час.

Як повідомлялося, середня ставка оренди житлової нерухомості в Києві не змінюється вже третій місяць, хоча до столиці продовжують переїжджати внутрішньо переміщені особи з регіонів поблизу активних бойових дій.