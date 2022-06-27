Репарации и замороженные резервы РФ: кто и как заплатит за списание кредитов физлиц

Законопроект №7441-1 предлагает полностью освободить заемщика от обязанности платить по кредиту на автомобиль или недвижимость, которые пострадали от военных действий или остались на оккупированной территории. Но для реализации списания кредитов нужны деньги на компенсации.

Чтобы решить вопрос долгов за имущество, которым заемщик пользоваться больше не может, 14 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7441-1. Причем, речь идет не только о недвижимом имуществе, но и об автомобилях. Об этом идет речь в статье Фокуса "Нет квартиры – нет долга? Что предлагает проект закона о прощении банковских кредитов".

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По словам ассоциированного эксперта CASE Украина Евгения Дубогрыза, если говорить о цифрах, то потери недвижимости, которая в ипотеке, оцениваются в сумму 2-2,5 млрд. грн., а по автокредитам – от 1 до 3 млрд. грн. "Это если брать только те кредиты, которые подпадают под действие законопроекта. Если речь идет об увеличении неработающих кредитов вследствие полномасштабной агрессии, то суммы могут быть в несколько раз больше из-за потери доходов и невозможности обслуживать кредиты даже в тех регионах, где не было активных боевых действий", — объяснил Евгений Дубогрыз.

Важно

Нет квартиры – нет долга? Что предлагает проект закона о прощении банковских кредитов

Эксперт подчеркнул: проект закона в его нынешнем виде не раскрывает ни механизмов, ни способов, ни источников дальнейшей компенсации ущерба государством. То есть, каким образом банки смогут получить компенсацию или будут иметь, по крайней мере, возможность каким-либо образом отложить признание убытков. "Потому что пока выглядит так, что все бремя от убытков "ложится" сугубо на банки – они получают убытки и ничего взамен. В таких условиях есть риск, что банки будут максимально растягивать процесс во времени, не признавать каких-либо убытков, требовать много подтверждающих документов, фактически, тянуть время и усложнять процесс для пострадавших заемщиков", — говорит Евгений Дубогрыз,.

Один из самых важных вопросов – источник средств для компенсации по списанным (аннулированным) кредитам. "Пока самый реальный вариант – просить под это средства иностранных партнеров, потому почему очень затягивается вопрос репараций от России за счет заблокированных активов ЦБ и российских олигархов", — считает Евгений Дубогрыз.

Виталий Шапран, член Совета НБУ, говорит, что важно сначала создать Общий фонд компенсаций от действий страны-агрессора, куда перечислять суммы от репараций за счет замороженных активов РФ за рубежом. "Только в США после принятия HR6930, застрявшего в сенате, для Украины станут доступными $132 млрд., замороженных в США. Поэтому фонд на период правовой неопределенности, а это до полугода, может выпустить облигации, которыми нужно погашаться списание перед банками и возмещать убытки физическим лицам", — отметил Виталий Шапран.

Важно

Если жилье недоступно: кому разрешат не платить по кредиту на покупку недвижимости

Ранее Фокус писал, что Литва, Латвия, Эстония и Словакия предлагают конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине для дальнейшего восстановления разрушенной инфраструктуры.

Как сообщалось, в шестом пакете санкций ЕС – эмбарго на российскую нефть и очередные запреты для крупных банков агрессора. Потери России от эмбарго могут превысить $20 млрд.