Не успели отдохнуть: кто вернет туристам деньги после ареста счетов компании TUI

Турагентства, которые были в глубокой интеграции с туроператором TUI и его продуктами, могут вскоре покинуть рынок Украины. Пока все активы компании переданы в управление Нацагентству АРМА.

Арест корпоративных прав и средств на счетах компании TUI Ukraine негативно отразится на ее деятельности, а также на работе агентств, что работают по франшизе этого туроператора. Об этом идет речь в статье Фокуса "Отдых отменяется. Что будет с агентствами TUI после ареста счетов туроператора".

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Как сообщил Фокусу партнер адвокатского объединения "Арцингер" Тарас Кислый, арест корпоративных прав, в первую очередь, делает невозможным распоряжение такими правами. В долгосрочной перспективе это может привести к кризису управленческих решений. По словам юриста, арест средств на счетах еще более критичен, чем арест корпоративных прав, так как парализует работу компании и делает невозможным выполнение ее обязательств перед клиентами и контрагентами.

Компания TUI Ukraine – один из самых крупных операторов украинского туристического рынка, часть крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group. Компания начала работу в Украине в 2009 году. TUI Group – это группа компаний со штаб-квартирой в Германии, что обслуживает более 30 млн. туристов в год, предлагая туры в 180 стран мира.

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Отдых отменяется. Что будет с агентствами TUI после ареста счетов туроператора

В марте 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, туркомпания TUI Ukraine отключила сайт (страница не работает и сейчас), а клиентам через страницу в Фейсбук сообщила, что "компания и ее сотрудники работают в частичном объеме из-за обстоятельств опасности жизни. После победы Украины и стабилизации ситуации в стране будут выполнены все взятые на себя обязательства перед партнерами и клиентами компании".

[ + – ] У компании TUI - огромная сеть туристических агентств в Украине, многие ведут работу по франшизе оператора Фото: TUI Group

Сеть туроператора TUI была сформирована из собственных и уполномоченных туристических агентств, многие из которых работали по франшизе. Однако арест корпоративных прав и счетов в итоге может отразиться на агентствах, которые вели свой бизнес по франшизе TUI.

По словам Тараса Кислого, закон не запрещает агентствам по франшизе продолжать свою работу в условиях, когда счета туроператора арестованы, — иногда сотрудничество ограничивается оплатой франшизы от агентств на основную компанию – и тогда агентства могут продолжать работать.

Но такая возможность есть не у всех агентств. Ведь часто агентство, работая по франшизе, использует технологии туроператора, а также его продукты и его чартерные авиакомпании. В итоге, агентство передает туроператору полученные от клиента за тур средства, и если счета туроператора арестованы, то и агентство не сможет выплатить клиенту возврат. При прекращении работы основной компании деятельность зависимого от главной компании агентства может быть полностью парализована.

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Из-за связей владельца с Путиным: в Украине арестованы активы турагентства TUI

Детально о том, что грозит агентствам TUI и клиентам компании, – в новой статье Фокуса.

Напомним, российский олигарх и совладелец TUI Group Алексей Мордашов попал под санкции, а весной 2022 года пытался вывести свою долю из компании, чему воспрепятствовало Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии.

Как сообщал Фокус, по инициативе СБУ арестованы корпоративные права одного из крупнейших туроператоров Украины. СБУ выяснила, что конечным бенефициаром компании является российский миллиардер Алексей Мордашов, близкий к Владимиру Путину.

Ранее в марте в Италии было арестовано имущество олигарха, совладельца компании "Северсталь" Алексея Мордашова.