Не встигли відпочити: хто поверне туристам гроші після арешту рахунків TUI

Турагентства, які були у глибокій інтеграції з туроператором TUI та його продуктами, можуть незабаром залишити ринок України. Поки що всі активи компанії передані в управління Нацагентству АРМА.

Арешт корпоративних прав і коштів на рахунках компанії TUI Ukraine негативно вплине на її діяльність, а також на роботу агентств, що працюють за франшизою цього туроператора. Про це йдеться у статті Фокусу "Відпочинок скасовується. Що буде з агентствами TUI після арешту рахунків туроператора".

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Як повідомив Фокусу партнер адвокатського об'єднання "Арцінгер" Тарас Кислий, арешт корпоративних прав насамперед унеможливлює розпорядження такими правами. У довгостроковій перспективі це може спричинити кризу управлінських рішень. За словами юриста, арешт коштів на рахунках ще більш критичний, ніж арешт корпоративних прав, оскільки паралізує роботу компанії та унеможливлює виконання її зобов'язань перед клієнтами та контрагентами.

Компанія TUI Ukraine – один із найбільших операторів українського туристичного ринку, частина найбільшого міжнародного туристичного холдингу TUI Group. Компанія розпочала роботу в Україні а 2009 році. TUI Group – це група компаній зі штаб-квартирою у Німеччині, що обслуговує понад 30 млн туристів на рік, пропонуючи тури до 180 країн світу.

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Відпочинок скасовується. Що буде з агентствами TUI після арешту рахунків туроператора

У березні 2022 року, невдовзі після вторгнення Росії в Україну, туркомпанія TUI Ukraine відключила сайт (сторінка не працює і зараз), а клієнтам через сторінку у Фейсбуці повідомила, що "компанія та її співробітники працюють у частковому обсязі через обставини небезпеки життя. Після перемоги України та стабілізації ситуації в країні будуть виконані всі взяті на себе зобов'язання перед партнерами та клієнтами компанії”.

[ + – ] У компанії TUI — величезна мережа туристичних агенцій в Україні, багато хто веде роботу за франшизою оператора Фото: TUI Group

Мережа туроператора TUI була сформована з власних та уповноважених туристичних агенцій, багато з яких працювали за франшизою. Проте арешт корпоративних прав і рахунків зрештою може позначитися на агентствах, які вели свій бізнес за франшизою TUI.

За словами Тараса Кислого, закон не забороняє агенціям за франшизою продовжувати свою роботу в умовах, коли рахунки туроператора заарештовані, — інколи співпраця обмежується оплатою франшизи від агенцій на основну компанію – і тоді агенції можуть продовжувати працювати.

Але таку можливість мають не всі агентства. Адже часто агентство, працюючи за франшизою, використовує технології туроператора, а також його продукти та чартерні авіакомпанії. Унаслідок агентство передає туроператору отримані від клієнта за тур кошти, і якщо рахунки туроператора заарештовані, то й агентство не зможе виплатити клієнту повернення. У разі припинення роботи основної компанії діяльність залежного від головної компанії агентства може бути повністю паралізована.

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Через зв'язки власника з Путіним: в Україні заарештовано активи турагентства TUI

Детально про те, що загрожує агентствам TUI та клієнтам компанії, – у новій статті Фокусу.

Нагадаємо, російський олігарх і співвласник TUI Group Олексій Мордашов потрапив під санкції, а навесні 2022 року намагався вивести свою частку з компанії, чому перешкодило Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.

Як повідомляв Фокус, з ініціативи СБУ заарештовано корпоративні права одного з найбільших туроператорів України. СБУ з'ясувала, що кінцевим бенефіціаром компанії є російський мільярдер Олексій Мордашов, близький до Путіна.

Раніше в березні в Італії було заарештовано майно олігарха, співвласника компанії "Северсталь" Олексія Мордашова.