Статус безработного во время войны: названы новые условия трудоустройства и выплат

В Госцентре занятости объяснили, сколько теперь отводят официально зарегистрированным безработным на поиск работы по специальности и что ждет тех, кто не успеет трудоустроиться в отведенный срок.

Условия для официально зарегистрированных безработных в Украине меняются, о чем пишет Фокус в своей статье "Разбор завалов. Что предлагают безработным на время военного положения". Изменения связаны со вступлением в силу 2 июля 2022 года постановление Кабмина "Об особенностях реализации государственной политики в сферах занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы во время военного положения и после его прекращения или отмены" от 21 июня 2022 года №735.

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В Госцентре занятости Фокусу объяснили, что в соответствии с этим документом в период военного положения для лиц, находящихся в статусе безработного более 30 календарных дней, подходящей работой считается любая не требующая квалификации или предполагающая первичную профессиональную подготовку с уровнем зарплаты не ниже минимальной. При отсутствии подходящей работы безработные могут привлекаться к общественным или общественно полезным работам.

Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua уточняет, что теперь лицу, получившему статус безработного в Центре занятости сначала будут предлагать вакансии, соответствующие его навыкам, знаниям, умениям и квалификации, а если таковых предложений не будет в базе данных и человек не трудоустроится в течение 30 дней, его могут направить на общественно полезные работы.

Надежда Загрия, старший партнер Pravo Garant уточняет в комментарии Фокусу, что общественно полезные работы — это временная трудовая деятельность в условиях военного положения, которая может быть нацелена на ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера и т.п.

"С теми, кто приобщается к выполнению работ, подписывают срочный трудовой договор, согласно которому работнику гарантируется заработок в размере минимальной заработной платы и выше, то есть больше, чем средняя выплата пособия по безработице. Если работник пожелает, запись об участии в общественно полезных работах вносится работодателем в трудовую книжку", — уточняет условия такого трудоустройства Руслана Березовская.

Важно понимать, что идти на общественно полезные работы не заставляют. Однако того, кто откажется, ждет лишение пособия по безработице.

В Госцентре занятости подчеркивают: в случае отказа от общественно полезных работ в период военного положения регистрация безработного и выплаты прекращаются, поскольку это трактуется как несодействие собственному трудоустройству.

Как отметили опрошенные Фокусом эксперты, в условиях кризиса на рынке труда на поиск работы по специальности у высококвалифицированных специалистов может уйти около полугода. Поэтому в статье "Разбор завалов. Что предлагают безработным на время военного положения" издание приходит к выводу: сегодня придется или соглашаться на неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, или оставаться без поддержки государства при длительном поиске работы по специальности.

Ранее Фокус писал, что теперь открытых вакансий в Украине в разы меньше, чем до войны. Также на основе проведенного в мае опроса читателей Фокус пришел к выводу, что с потерей более 50% доходов столкнулось более половины граждан.