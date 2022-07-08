Статус безробітного під час війни: названо нові умови працевлаштування та виплат

У Держцентрі зайнятості пояснили, скільки тепер відводять офіційно зареєстрованим безробітним на пошук роботи за спеціальністю і що чекає на тих, хто не встигне працевлаштуватися у відведений термін.

Умови для офіційно зареєстрованих безробітних в Україні змінюються, про що пише Фокус у своїй статті "Розбір завалів. Що пропонують безробітним на час воєнного стану". Зміни пов'язані з набранням чинності 2 липня 2022 року постановою Кабміну "Про особливості реалізації державної політики у сферах зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час воєнного стану та після його припинення чи скасування" від 21 червня 2022 року №735.

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У Держцентрі зайнятості Фокусу пояснили, що тепер у період воєнного стану для осіб, які перебувають у статусі безробітного більше 30 календарних днів, підходящою роботою вважається будь-яка, що не потребує кваліфікації або передбачає первинну професійну підготовку з рівнем зарплати не нижчою за мінімальну. За відсутності підходящої роботи безробітні можуть залучатися до громадських чи суспільно корисних робіт.

Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua уточнює, що тепер особі, яка отримала статус безробітного в Центрі зайнятості, спочатку пропонуватимуть вакансії, що відповідають його навичкам, знанням, вмінням і кваліфікації, а якщо таких пропозицій не буде в базі даних і людина не працевлаштується протягом 30 днів, її можуть відправити на суспільно корисні роботи.

Надія Загрія, старша партнерка Pravo Garant уточнює у коментарі Фокусу, що суспільно корисні роботи — це тимчасова трудова діяльність в умовах воєнного стану, яка може бути націлена на ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру тощо.

"З тими, хто долучається до виконання робіт, підписують терміновий трудовий договір, згідно з яким працівникові гарантується заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати та вище, тобто більше, ніж середня виплата допомоги з безробіття. Якщо працівник захоче, запис про участь у суспільно корисних роботах вноситься роботодавцем у трудову книжку", — уточнює умови такого працевлаштування Руслана Березовська.

Важливо розуміти, що на суспільно корисні роботи не змушують. Однак на того, хто відмовиться, чекає позбавлення допомоги з безробіття.

У Держцентрі зайнятості наголошують: у разі відмови від суспільно корисних робіт у період воєнного стану реєстрація безробітного та виплати припиняються, оскільки це сприймається як несприяння власному працевлаштуванню.

Як зазначили опитані Фокусом експерти, в умовах кризи на ринку праці на пошук роботи за спеціальністю висококваліфіковані фахівці можуть піти майже пів року. Тому у статті "Розбір завалів. Що пропонують безробітним на час воєнного стану" видання доходить висновку: сьогодні доведеться або погоджуватися на некваліфіковану та низькооплачувану роботу, або залишатися без підтримки держави при тривалому пошуку роботи за спеціальністю.

Раніше Фокус писав, що наразі відкритих вакансій в Україні в рази менше, ніж до війни. Також на основі проведеного в травні опитування читачів Фокус дійшов висновку, що з втратою понад 50% доходів зіштовхнулося понад половина громадян.