Переплата и долги: как по украинцам ударил переход к компании "Нафтогаз"

10 миллионов бытовых потребителей газа задним числом сделали клиентами "Нафтогаза Украины". Из-за этого в мае они переплатили предыдущим поставщикам, задолжали новому и теперь вынуждены писать заявления, чтобы вернуть деньги.

В конце июня потребителям, которых обслуживали 18 компаний, работающих под брендами "Твій ГАЗЗБУТ", "Одесагаз-постачання", "КиївГазЕнерджи", "Лубнигаз-трейдинг", "Газ Ресурс Компані" і "Тернопільміськгаз" сообщили, что с 1 мая газ им поставляет другая фирма — "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", пишет УНИАН. Эти изменения коснулись 10 млн украинских домохозяйств, связаны они с тем, что перечисленные компании больше не могли выполнять свои обязательства из-за нехватки ресурса.

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Однако при переходе возникла проблема: многие дисциплинированные потребители успели заплатить за май предыдущему поставщику, так как не знали об изменениях и не успели получить счета от "Нафтогаза". При этом у них образовалась задолженность перед новым поставщиком.

Представитель департамента маркетинга и работы с клиентами ГК "Нафтогаз Украины" Галина Русаневич пояснили журналисты, что для компании эти события тоже стали неожиданностью. Из-за увеличения клиентской базы в пять раз платежки готовили с задержками.

"С 1 мая мы начали передавать газ этому количеству потребителей. Это решение "Оператора ГТС", они фактически "задним числом" перевели клиентов "Нафтогазу". Мы узнали об этом 10 июня ", – сказала она.

По словам Русаневич, предыдущие поставщики были обязаны за трое суток предупредить клиентов, что у них нет газа для продажи населению.

Любопытно, что перевод потребителей к новому поставщику стал неожиданностью и для представителей компаний, работающих под брендом "Твій ГАЗЗБУТ". Там утверждают, что новость об этом узнали только 8 июня. При этом в компании подчеркнули, что счета за май выставили только тем потребителям, у которых были долги на конец апреля.

"Бумажные и электронные счета в июне получили только те бытовые потребители, которые имели задолженность перед нашей компанией за потребленный газ по состоянию на 30 апреля 2022 года, то есть до смены поставщика", – сказали в компании.

Впрочем, в соцсетях разгорелся скандал, так как многие потребители утверждают, что получили платежки за май и успели их оплатить, тем самым задолжав "Нафтогазу".

Как вернуть переплату

В компании "Твій ГАЗЗБУТ" предлагают всем, кто переплатил им за непоставленное топливо, писать заявления, так как компания не может сама перевести деньги клиентов новому поставщику.

Возврат средств возможен при условии предоставления следующих документов:

письменное заявление на возврат средств;

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

информация о реквизитах карточного счета (в формате IBAN).

В компании рассказали, что пока лишь 5% их бывших клиентов оформили заявки на возврат денег.

Проблемы отчетности

С переходом к "Нафтогазу" у новых клиентов возникла еще одна проблема: они не знают, как передавать компании показатели счетчика, отслеживать начисления и платить за газ. Потребители жалуются на замкнутый круг: зарегистрироваться в личном кабинете невозможно без номера счета, чтобы узнать его, нужно знать код ЕИС, а получить этот код можно в личном кабинете, пишут журналисты.

Представитель "Нафтогаза" Галина Русаневич пояснила, что номер нового лицевого счета можно получить через чат-бот, по телефону или в Facebook. Реквизиты оплаты доступны в контактах на сайте, кроме того, их уже обновили в "ПриватБанке", "Монобанке" и других банках страны. При этом она утверждает, что регистрация в личном кабинете на сайте my.gas.ua занимает секунды.

"Относительно стариков, которые не пользуются компьютером и смартфоном, то там "Укрпочта" доставляет, — сказала Русаневич. — Нужно учитывать, что на "Укрпочту" сейчас легла большая нагрузка, поэтому платежки могут задерживаться".

[ + – ] Для многих потребителей внезапный переход стал большой проблемой, так как они внезапно оказались должниками

Передавать показатели счетчика по-прежнему нужно местному облгазу ежемесячно с 1 по 5 число.

В "Нафтогазе" также предупредили, что потребители каждый месяц будут получать две платежки: одна за доставку и распределение газа от оператора газораспределительных сетей, другая за потребленный газ от поставщика — ГК "Нафтогаз Украины".

Что об этом говорят юристы?

Журналисты обратились за комментариями к юристу в газовой сфере Олегу Бакулину, который уверен, что внезапный перевод потребителей в "Нафтогаз Украины" незаконен, поэтому украинцы вообще вправе не платить этой компании за май.

"Оператор ГТС" на неизвестных пока основаниях, в нарушение кодекса газотранспортной системы хотел нанести материальный ущерб 10 миллионам бытовых потребителей, — подчеркивает он. — Потребители заплатили за май 2022 года законно "газсбытам", а благодаря "Оператору ГТС" теперь должны незаконно платить "Нафтогазу Украины".

В свою очередь, в компании "Оператор ГТС" пояснили, что приняли решение о переводе потребителей с опозданием, потому что выполняли приказы Министерства энергетики, а также по просьбе госкомпании "Нафтогаз Украины".

Однако Бакулин уверен, что Минэнерго не уполномочено принимать такие приказы, а "Оператор ГТС" — их выполнять.

"Если "газсбыты" не будут возвращать деньги потребителям, на что имеют право, то потребители могут их взыскать с "Оператора ГТС", – заявил юрист.

Напомним, в июне глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что запасы природного газа в Украине превышают нормальный уровень, несмотря на полномасштабную войну против России, а также снизившийся в результате военной агрессии показатель собственной добычи топлива.

Фокус также рассказывал историю нашей журналистки Виктории Свитловой, которая попала в похожую ситуацию. Несмотря на своевременную оплату "коммуналки", она оказалась "должником" Нафтогаза.

В мае журналистам стало известно, что компания "Нафтогаз Трейдинг" планирует более чем в три раза повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики.