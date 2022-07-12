Предупреждают с опозданием: киевляне вынуждены дважды платить за газ из-за смены поставщика

Оплачивая счета за газ в срок может оказаться, что потребителя уже несколько месяцев обслуживает другая компания, из-за чего появляется неожиданная "задолженность". В прошлом году с аналогичной проблемой столкнулись около 600 тысяч украинцев.

Из-за смены поставщика газа украинцы, которые в условиях полномасштабного вторжения России своевременно платят за газ, оказались "должниками" новых поставщиков. Свою историю с киевскими газовыми компаниями рассказала журналистка Фокуса Виктория Светлова.

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По ее словам, она всегда вовремя и исправно оплачивала коммунальные счета. Однако после смены компании, которая поставляет газ в дом, она получила платеж с "задолженностью" в 1120 грн.

В начале июля "Приватбанк" уведомил о том, что в ее доме в Киеве меняется поставщик газа. Если ранее дом журналистки обслуживала компания "Киевгазэнерджи", то предполагалось, что с июля его будет обслуживать "Нафтогаз Украины". Однако оказалось, что поставками газа "Нафтегаз" начал заниматься еще с мая, хотя хозяев об этом никто не предупредил.

Таким образом она оплатила 1120 грн компании, которая ее уже не обслуживает, а "Нафтегазу" все равно осталась должна за два месяца: май и июнь.

В колл-центре "Нафтегаза" ей ответили, что уведомлять о смене поставщика компания не обязана, а сообщить об этом должен был "Киевгазэнерджи" и посоветовали обратиться к нему за просьбой о возврате средств. При этом даже сайт этой компании перестал работать.

Что говорят эксперты?

Как рассказал основатель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, в 2021 году с такими же проблемами столкнулись около 600 тысяч украинцев.

"В прошлом году так попали на платежи первые 600 000 человек. Так их сразу Нафтогаз кинул на ППН ("Поставщик последней надежды" — ред) и на коллекторов", — прокомментировал он пост журналистки в Facebook.

По его словам, предыдущая компания не может зачислить полученные средства на счет новой, потому что юридическое лицо не может отправлять средства физических лиц третьим сторонам. Это можно сделать либо с помощью договора уступки по каждому потребителю, либо вернуть деньги физическим лицам.

Напомним, 7 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги в ближайшее время.

27 июля в Минреогине рассказали, что отопительный сезон в Украине планируют начать вовремя, а веерных отключений электроэнергии не будет.