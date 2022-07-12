Попереджають із запізненням: кияни змушені двічі платити за газ через зміну постачальника

Оплачуючи рахунки за газ вчасно, може виявитися, що споживача вже кілька місяців обслуговує інша компанія, через що виникає несподівана "заборгованість". Торік з аналогічною проблемою зіштовхнулося близько 600 тисяч українців.

Через зміну постачальника газу українці, які за умов повномасштабного вторгнення Росії своєчасно платять за газ, виявилися "боржниками" нових постачальників. Свою історію з київськими газовими компаніями розповіла журналістка Фокуса Вікторія Свєтлова.

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За її словами, вона завжди вчасно та ретельно оплачувала комунальні рахунки. Однак після зміни компанії, яка постачає газ до будинку, вона отримала платіж із "заборгованістю" у 1120 грн.

На початку липня "Приватбанк" повідомив про те, що в її будинку в Києві змінюється постачальник газу. Якщо раніше будинок журналістки обслуговувала компанія "КиївГазЕнерджі", то передбачалося, що з липня його обслуговуватиме "Нафтогаз України". Проте виявилося, що постачанням газу "Нафтогаз" почав займатися ще з травня, хоча господарів про це ніхто не попередив.

Так вона сплатила 1120 грн компанії, яка її вже не обслуговує, а "Нафтогазу" все одно залишилася винна за два місяці: травень та червень.

У кол-центрі "Нафтогазу" їй відповіли, що повідомляти про зміну постачальника компанія не зобов'язана, а повідомити про це мав "КиївГазЕнерджі" і порадили звернутися до нього з проханням про повернення коштів. Водночас навіть сайт компанії перестав працювати.

Що кажуть експерти?

Як розповів засновник "Союзу споживачів комунальних послуг" Олег Попенко, у 2021 році з такими ж проблемами зіткнулися близько 600 тисяч українців.

"Минулого року так потрапили на платежі перші 600 000 осіб. Так їх одразу Нафтогаз кинув на ПОН ("Постачальник останньої надії" — ред.) і на колекторів", — прокоментував він пост журналістки у Facebook.

За його словами, попередня компанія не може зарахувати отримані кошти на рахунок нової, тому що юридична особа не може надсилати кошти фізичних осіб третім сторонам. Це можна зробити за допомогою договору поступки по кожному споживачеві, або повернути гроші фізичним особам.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги найближчим часом.

27 липня в Мінрегіоні розповіли, що опалювальний сезон в Україні планують розпочати вчасно, а віялових відключень електроенергії не буде.