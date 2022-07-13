Переплата й борги: як по українцях ударив перехід до компанії "Нафтогаз"

10 мільйонів побутових споживачів газу заднім числом зробили клієнтами "Нафтогазу України". Через це в травні вони переплатили попереднім постачальникам, заборгували новому й тепер змушені писати заяви, щоби повернути гроші.

Наприкінці червня споживачам, яких обслуговували 18 компаній, що працюють під брендами "Твій ГАЗЗБУТ", "Одесагаз-постачання", "КиївГазЕнерджі", "Лубнигаз-трейдинг", "Газ Ресурс Компані" та "Тернопільміськгаз" повідомили, що з 1 травня газ їм постачає інша фірма — "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", пише УНІАН. Ці зміни торкнулися 10 млн українських домогосподарств, пов'язані вони з тим, що перелічені компанії більше не могли виконувати свої зобов'язання через брак ресурсу.

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Однак під час переходу виникла проблема: багато дисциплінованих споживачів встигли заплатити за травень попередньому постачальнику, оскільки не знали про зміни та не встигли отримати рахунки від "Нафтогазу". При цьому вони утворили заборгованість перед новим постачальником.

Представниця департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ДК "Нафтогаз України" Галина Русаневич пояснила журналісти, що для компанії ці події також стали несподіванкою. Через збільшення клієнтської бази в п'ять разів платіжки готували із затримками.

"Із 1 травня ми почали передавати газ цій кількості споживачів. Це рішення "Оператора ГТС", вони фактично заднім числом перевели клієнтів "Нафтогазу". Ми дізналися про це 10 червня", — сказала вона.

За словами Русаневич, попередні постачальники були зобов'язані за три доби попередити клієнтів, що в них немає газу для продажу населенню.

Цікаво, що переведення споживачів до нового постачальника стало несподіванкою і для представників компаній, що працюють під брендом "Твій ГАЗЗБУТ". Там стверджують, що новину про це дізналися лише 8 червня. При цьому в компанії наголосили, що рахунки за травень виставили лише тим споживачам, які мали борги на кінець квітня.

"Паперові й електронні рахунки в червні отримали лише ті побутові споживачі, які мали заборгованість перед нашою компанією за спожитий газ станом на 30 квітня 2022 року, тобто до зміни постачальника", — сказали в компанії.

Утім у соцмережах спалахнув скандал, оскільки багато споживачів стверджують, що отримали платіжки за травень і встигли їх сплатити, тим самим заборгувавши "Нафтогазу".

Як повернути переплату

У компанії "Твій ГАЗЗБУТ" пропонують усім, хто переплатив їм за ненадане паливо, писати заяви, оскільки компанія не може сама переказати гроші клієнтів новому постачальнику.

Повернення коштів можливе за умови надання наступних документів:

письмову заяву на повернення коштів;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

інформація про реквізити карткового рахунку (у форматі IBAN).

У компанії розповіли, що поки що лише 5% їхніх колишніх клієнтів оформили заявки на повернення грошей.

Проблеми звітності

Із переходом до "Нафтогазу" в нових клієнтів виникла ще одна проблема: вони не знають, як передавати компанії показники лічильника, відстежувати нарахування та платити за газ. Споживачі скаржаться на замкнене коло: зареєструватися в особистому кабінеті неможливо без номера рахунку, щоб дізнатися його, потрібно знати код ЕІС, а отримати цей код можна в особистому кабінеті, пишуть журналісти.

Представниця "Нафтогазу" Галина Русаневич пояснила, що номер нового особового рахунку можна отримати через чат-бот, телефоном або Facebook. Реквізити оплати доступні в контактах на сайті, крім того, їх уже оновили в "ПриватБанку", "Монобанку" й інших банках країни. При цьому вона запевняє, що реєстрація в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua займає секунди.

"Щодо людей похилого віку, які не користуються комп'ютером і смартфоном, то там "Укрпошта" доставляє, — сказала Русаневич. — Потрібно враховувати, що на "Укрпошту" зараз лягло велике навантаження, тому платіжки можуть затримуватися".

[ + – ] Для багатьох споживачів раптовий перехід став великою проблемою, оскільки вони раптово виявились боржниками

Передавати показники лічильника, як і раніше, потрібно місцевому облгазу щомісяця з 1 по 5 число.

У "Нафтогазі" також попередили, що споживачі щомісяця отримуватимуть дві платіжки: одну за доставку та розподіл газу від оператора газорозподільних мереж, іншу за спожитий газ від постачальника — ДК "Нафтогаз України".

Що про це говорять юристи?

Журналісти звернулися за коментарями до юриста в газовій сфері Олега Бакуліна, який упевнений, що раптове переведення споживачів у "Нафтогаз України" незаконне, тому українці взагалі мають право не платити цій компанії за травень.

"Оператор ГТС" на невідомих поки що підставах, порушуючи кодекс газотранспортної системи, хотів завдати матеріальних збитків 10 мільйонам побутових споживачів, — підкреслює він. — Споживачі заплатили за травень 2022 року законно "газзбутам", а завдяки "Оператору ГТС" тепер мають незаконно платити "Нафтогазу України".

Зі свого боку в компанії "Оператор ГТС" пояснили, що ухвалили рішення про переведення споживачів із запізненням, тому що виконували накази Міністерства енергетики, а також на прохання держкомпанії "Нафтогаз України".

Однак Бакулін упевнений, що Міненерго не уповноважене приймати такі накази, а "Оператор ГТС" — їх виконувати.

"Якщо "газзбути" не повертатимуть гроші споживачам, на що мають право, то споживачі можуть їх стягнути з "Оператора ГТС", — заявив юрист.

Нагадаємо, у червні голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що запаси природного газу в Україні перевищують нормальний рівень, незважаючи на повномасштабну війну проти Росії, а також показник власної видобутку палива, що знизився в результаті військової агресії.

Фокус також розповідав історію нашої журналістки Вікторії Світлової, яка потрапила в схожу ситуацію. Незважаючи на своєчасну оплату "комуналки", вона виявилася "боржницею" Нафтогазу.

У травні журналістам стало відомо, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" планує більш ніж утричі підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики.