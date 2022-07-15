Трудовой рынок заметно пополнился: сколько украинских беженцев живут и работают в Польше

С начала полномасштабной войны России против Украины из всех европейских стран Польша приняла больше всего украинских беженцев. Фокус выяснил, сколько из них трудоустроены.

В Польше сегодня 1,22 млн. зарегистрированных беженцев из Украины, из них половина — дети, четверть — трудоустроенные взрослые.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на 13 июля 5,83 млн. украинцев находятся в Европе, как беженцы, из них 3,65 млн. человек или 63% запросили социальную защиту.

Из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн. человек или 21% отправились в Польшу и запросили там социальную помощь (очевидно, Польша передает данные только о беженцах, которые получили такой статус и заявили о необходимости соцподдержки, — Фокус).

Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг проинформировала, что с 24 февраля в Польше начали работать 300 тыс. человек, о чем сообщило 7 июля польское издание Kadry.infor.pl.

По данным министра, польский рынок труда пополняется гражданами Украины, которые приехали в Польшу после начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля.

Важно

Открытые двери. Как Польша принимает украинских беженцев

"Таких людей — около 300 тысяч. Если посмотреть на количество выданных номеров PESEL — более 1,2 миллиона, половина из которых — дети, уровень занятости граждан Украины хороший и постоянно растет", — отметила Марлена Малонг.

Впрочем, если официально работают 300 тысяч, то это не означает, что остальные лишены заработка. Часть переселенцев работают неофициально, а некоторые продолжают работать дистанционно на украинских работодателей.

Подробно о том, как устраиваются украинцы в Польше — в новой статье Фокуса, которая выйдет в понедельник 18 июля.

Ранее Фокус опубликовал истории украинок Алены и Аллы, которые официально трудоустроились в Польше после того, как вынужденно эвакуировались в страну после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, 12 марта президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о помощи людям, эвакуировавшимся из Украины.