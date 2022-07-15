Трудовий ринок помітно поповнився: скільки українських біженців живуть та працюють у Польщі
З початку повномасштабної війни Росії проти України з усіх європейських країн Польща прийняла найбільше українських біженців. Фокус з'ясував, скільки з них працевлаштовано.
У Польщі сьогодні 1,22 млн зареєстрованих біженців з України, з них половина — діти, чверть — працевлаштовані дорослі.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), на 13 липня 5,83 млн українців перебувають у Європі як біженці, з них 3,65 млн осіб або 63% запросили соціальний захист.
З усіх зареєстрованих українських біженців 1,22 млн осіб або 21% вирушили до Польщі та запросили там соціальну допомогу (очевидно, Польща передає дані лише про біженців, які отримали такий статус та заявили про необхідність соцпідтримки — Фокус).
Міністр сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг поінформувала, що з 24 лютого в Польщі почали працювати 300 тис. осіб, про що повідомило 7 липня польське видання Kadry.infor.pl.
За даними міністра, польський ринок праці поповнюють громадяни України, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого.Важливо
"Таких людей — близько 300 тисяч. Якщо подивитися на кількість виданих номерів PESEL — понад 1,2 мільйона, половина з яких — діти, рівень зайнятості громадян України добрий і постійно зростає", — зазначила Марлена Малонг.
Втім, якщо офіційно працюють 300 тисяч, це не означає, що решта позбавлена заробітку. Частина переселенців працює неофіційно, а дехто продовжує працювати дистанційно на українських роботодавців.
Докладно про те, як влаштовуються українці у Польщі — у новій статті Фокусу, яка вийде у понеділок 18 липня.
Раніше Фокус опублікував історії українок Олени та Алли, які офіційно працевлаштувалися у Польщі після того, як вимушено евакуювалися до країни після початку повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, 12 березня президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про допомогу людям, які евакуювалися з України.