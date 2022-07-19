Никаких крабов: крупный производитель крабовых палочек все же решил покинуть рынок РФ
В компании предупреждают, что возобновят поставки сырья на российскую фабрику до завершения сделки по ее продаже.
Литовская компания-производитель крабовых палочек (ТМ VIČI) Vičiūnai Group заявила о выходе из России — там надеются, что до конца лета 2022 года завершат продажу фабрики в Калининградской области. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.
По данным компании, Vičiūnai Group для управления процессом продажи фабрики наняла международную компанию EY (Ernst & Young). Отмечают также, что сейчас производитель крабовых палочек и бизнес-консультанты по продажам в России общаются с потенциальными покупателями, предоставляют финансовую и юридическую информацию о компании.
"После начальных переговоров стало ясно, что Vičiūnai Group продаст иностранным инвесторам фабрику, расположенную в Калининградской области, вместе со всей структурой бизнеса и связанными с ней активами", — сообщил член правления Vičiūnai Group Дайнюс Матиошайтис.Важно
В компании говорят, что возобновят поставки сырья на фабрику Калининградской области РФ до завершения сделки, так как официальные покупатели требуют, чтобы фабрика была полноценной — с сохранением цепей поставок сырья, рабочих мест и обеспечением производственных процессов.
"Этот тип требований является обычной практикой при продаже производственного бизнеса вместе с оборудованием, помещениями, долей рынка и, возможно, брендом", — говорится в сообщении пресс-службы компании Vičiūnai Group.Важно
Напомним, ряд мировых брендов уже покинул Россию, в том числе, такие как Starbucks, Uber, Netflix, Airbnb. Но есть и такие компании, которые тянут время.
Как ранее сообщал Фокус, против России после начала вторжения в Украину в мире ввели разнообразные санкции, теперь РФ приходится мириться с их последствиями — так недавно российские власти назвали желтую бумагу полезной для здоровья (ранее химикаты для ее отбеливания поставлялись из Финляндии).