Нарушили всю работу: "Российские железные дороги" просят Евросоюз снять санкции

Западные санкции мешают выполнять монополисту "социально значимые и гуманитарные" функции. Концерн Siemens из-за эмбарго не поставляет в РФ запчасти и не ремонтирует поезда.

Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) просила Совет Евросоюза отменить санкции. Об этом пресс-служба компании написала в Telegram.

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Санкции безосновательны, мешают вести бизнес и противоречат нормам международного права, говорят в организации.

"Они направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминацией населения России", – отметили железнодорожники.

Холдинг указал, что Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для россиян, санкциями блокирует их поставки и ремонт. Компания попала в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования.

"В самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", – подчеркнули монополисты.

Немецкий концерн Siemens из-за экспортного эмбарго на железнодорожную технику отказался выполнить обязательства по поставкам и техобслуживанию поездов "Сапсан" и "Ласточка".

Арбитражный суд Петербурга еще в мае распорядился передать РЖД принадлежащее Siemens оборудование для ремонта поездов.

"Во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены добросовестные отношения между российскими и европейскими контрагентами", – пожаловались в РЖД.

Монополист добавил, что оспаривать санкции в суде – идея бесперспективная.

Напомним, что 12 мая Siemens заявил об уходе из российского рынка, решение обосновали военным вторжением в Украину.

В апреле РЖД допустила дефолт из-за невыплаты процентов по евробондам на 250 млн швейцарских франков. Дефолт не помешал монополисту пообещать поднять работникам зарплаты на 5%.