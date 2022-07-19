Нарушили всю работу: "Российские железные дороги" просят Евросоюз снять санкции
Западные санкции мешают выполнять монополисту "социально значимые и гуманитарные" функции. Концерн Siemens из-за эмбарго не поставляет в РФ запчасти и не ремонтирует поезда.
Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) просила Совет Евросоюза отменить санкции. Об этом пресс-служба компании написала в Telegram.
Санкции безосновательны, мешают вести бизнес и противоречат нормам международного права, говорят в организации.
"Они направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминацией населения России", – отметили железнодорожники.
Холдинг указал, что Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для россиян, санкциями блокирует их поставки и ремонт. Компания попала в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования.
"В самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", – подчеркнули монополисты.
Немецкий концерн Siemens из-за экспортного эмбарго на железнодорожную технику отказался выполнить обязательства по поставкам и техобслуживанию поездов "Сапсан" и "Ласточка".
Арбитражный суд Петербурга еще в мае распорядился передать РЖД принадлежащее Siemens оборудование для ремонта поездов.
"Во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены добросовестные отношения между российскими и европейскими контрагентами", – пожаловались в РЖД.
Монополист добавил, что оспаривать санкции в суде – идея бесперспективная.
Напомним, что 12 мая Siemens заявил об уходе из российского рынка, решение обосновали военным вторжением в Украину.
В апреле РЖД допустила дефолт из-за невыплаты процентов по евробондам на 250 млн швейцарских франков. Дефолт не помешал монополисту пообещать поднять работникам зарплаты на 5%.