Порушили всю роботу: "Російські залізниці" просять Євросоюз зняти санкції

Західні санкції заважають виконувати монополісту "соціально значущі та гуманітарні" функції. Концерн Siemens через ембарго не постачає в РФ запчастини та не ремонтує потяги.

Держкомпанія "Російські залізниці" (РЗ) просила Раду Євросоюзу скасувати санкції. Про це пресслужба компанії написала в Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Санкції безпідставні, заважають вести бізнес і суперечать нормам міжнародного права, кажуть в організації.

"Вони спрямовані на обмеження можливостей ВАТ "РЗ" виконувати соціально значущі, гуманітарні функції та є дискримінацією населення Росії", — зазначили залізничники.

Холдинг зазначив, що Рада ЄС класифікує потяги як "предмети розкоші" для росіян, санкціями блокує їхнє постачання та ремонт. Компанія потрапила в список санкцій, що встановлює заборону на залучення фінансування.

"У самому ЄС залізничний транспорт позиціонується як масовий і вуглецево-нейтральний", — наголосили монополісти.

Німецький концерн Siemens через експортне ембарго на залізничну техніку відмовився виконати зобов'язання з постачання й технічного обслуговування потягів "Сапсан" і "Ластівка".

Арбітражний суд Петербурга ще в травні розпорядився передати РЗ для ремонту потягів обладнання, яке належить Siemens.

"У позасудовому порядку були розірвані господарські ланцюжки, що складалися протягом багатьох років, і зруйновані сумлінні відносини між російськими та європейськими контрагентами", — поскаржилися в РЗ.

Монополіст додав, що заперечувати санкції в суді — ідея безперспективна.

Нагадаємо, що 12 травня Siemens заявив про звільнення з російського ринку, рішення обґрунтували військовим вторгненням в Україну.

У квітні РЗ допустила дефолт через невиплату відсотків за євробондами на 250 млн швейцарських франків. Дефолт не завадив монополісту пообіцяти підняти працівникам зарплати на 5%.