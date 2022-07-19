Жодних крабів: великий виробник крабових паличок усе ж таки вирішив залишити ринок РФ

У компанії попереджають, що відновлять постачання сировини на російську фабрику до завершення угоди щодо її продажу.

Литовська компанія-виробник крабових паличок (ТМ VIČI) Vičiūnai Group заявила про вихід із Росії — там сподіваються, що до кінця літа 2022 року завершать продаж фабрики в Калінінградській області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

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За даними компанії, Vičiūnai Group для управління процесом продажу фабрики найняла міжнародну компанію EY (Ernst & Young). Зазначають також, що зараз виробник крабових паличок і бізнес-консультанти з продажу у Росії спілкуються з потенційними покупцями, надають фінансову та юридичну інформацію про компанію.

"Після початкових переговорів стало зрозуміло, що Vičiūnai Group продасть іноземним інвесторам фабрику, розташовану в Калінінградській області, разом з усією структурою бізнесу та пов'язаними з нею активами", — повідомив член правління Vičiūnai Group Дайнюс Матіошайтіс.

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У компанії кажуть, що відновлять постачання сировини на фабрику Калінінградської області РФ до завершення угоди, оскільки офіційні покупці вимагають, щоб фабрика була повноцінною — зі збереженням кіл постачання сировини, робочих місць і забезпеченням виробничих процесів.

"Цей тип вимог є звичайною практикою під час продажу виробничого бізнесу разом з обладнанням, приміщеннями, часткою ринку і, можливо, брендом", — йдеться в повідомленні пресслужби компанії Vičiūnai Group.

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Нагадаємо, низка світових брендів уже покинула Росію, зокрема, такі як Starbucks, Uber, Netflix, Airbnb. Але є й такі компанії, що тягнуть час.

Як раніше повідомляв Фокус, проти Росії після початку вторгнення в Україну у світі ввели різноманітні санкції, тепер РФ доводиться миритися з їхніми наслідками — так нещодавно російська влада назвала жовтий папір корисним для здоров'я (раніше хімікати для його відбілювання постачалися з Фінляндії).