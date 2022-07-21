НБУ понизил курс гривны на 25%: сколько будет стоить топливо в Украине

Замглавы регулятора Сергей Николайчук заявил о подорожании горючего на 0,6 — 0,8 пунктов. Комментируя решения Нацбанка, эксперты полагают, что стоимость бензина будет на уровне 55-57 грн за литр.

Повышение официального курса доллара к гривне приведет к росту цен топливо. Как сообщил в ходе брифинга замглавы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук, коррекция гривны на 25% обусловит уровень подорожания горючего на 0,6 — 0,8 пунктов.

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По его словам, в НБУ влияние коррекции курса доллара умеренно повлияет на динамику общей инфляции. Повышение официального курса будет означать, что импортеры будут закладывать удорожание валюты в конечную стоимость товаров.

"Коррекция официального курса, по нашему мнению, обусловит где-то 2-3 процентных пункта инфляции, из которых на топливо обусловит примерно 0,6-0,8 п.п. Этот эффект учтен в новом макроэкономическом прогнозе. Инфляция незначительно превысит 30% и в следующем будет снижаться", – объяснил Николайчук.

Мнения экспертов

Некоторые эксперты озвучили точные цифры стоимости топлива в Украине после решений НБУ понизить курс гривны. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, которое продавалось по 50 грн за литр подорожает на 10 грн. Соответственно цена бензина достигнет 60 грн за литр.

Пендзин рассказал, что топливо продаваемое по 50 грн/л покупалось трейдерами по 29,25 грн, и к этой стоимости добавлялись 20% налога на добавленную стоимость.

"То есть то, что стоило 50 грн/л, сейчас будет стоить 60 грн/л. То, что дизель стоил 56-57 грн/л – сейчас будет стоить под 70 грн/л. Также вырастет стоимость всех товаров на полках магазинов, так как их тоже привозят, для этого нужно топливо", – отметил эксперт.

Также прокомментировал решение НБУ и ведущий эксперт консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что повышение ставки Нацбанка даст рост себестоимости топлива при котировках +10 грн/л бензина и дизтоплива, и 5 грн на сжиженном газе.

По его словам, если до повышения ставок на рынке ожидалось снижение цен за счет запаса прочности АЗС по марже, что в свою очередь привело к насыщению рынка, то теперь об ожидаемом снижении цен на топливо придется забыть.

"Фактически, валютная корректировка съест сверхмаржу трейдеров. И, похоже, не только. Будет ли рост? Не факт. Например, сжиженный газ может стабилизироваться на текущих отметках (30 грн/л), валютный фактор по нему ударил меньше", – утверждает Куюн.

Самая реалистичная картина на рынке, по прогнозам эксперта, это 60-62 грн за литр дизтоплива, и 55-57 грн за литр бензина, однако многое в этой ситуации от действий правительства.

"Главное пока детально разобрать параметры ценообразования и сделать правильные выводы, чтобы не спровоцировать рецидив дефицита. Да, рынок готов работать на меньших заработках, но важно и не перегнуть палку", – считает Куюн.

Однако в следующем посте Куюн откорректировал свой прогноз после того, как пообщался с импортерами. Опираясь на формулу госрегулирования, он пришел к выводу, что цены на заправках могут удержаться.

"Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле", — подытожил эксперт.

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