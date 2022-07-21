НБУ знизив курс гривні на 25%: скільки коштуватиме паливо в Україні

Заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук заявив про подорожчання пального на 0,6 — 0,8 пункту. Коментуючи рішення Нацбанку, експерти вважають, що вартість бензину буде на рівні 55–57 грн за літр.

Підвищення офіційного курсу долара до гривні призведе до зростання цін на пальне. Як повідомив під час брифінгу заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук, корекція гривні на 25% зумовить рівень подорожчання пального на 0,6-0,8 пункту.

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За його словами, у НБУ вплив корекції курсу долара помірно вплине на динаміку загальної інфляції. Підвищення офіційного курсу означатиме, що імпортери закладатимуть подорожчання валюти в кінцеву вартість товарів.

"Корекція офіційного курсу, на нашу думку, зумовить десь 2-3 відсоткові пункти інфляції, з яких на паливо зумовить приблизно 0,6-0,8 п.п. Цей ефект враховано в новому макроекономічному прогнозі. Інфляція трохи перевищить 30% і наступного знижуватиметься", — пояснив Ніколайчук.

Думки експертів

Деякі експерти озвучили точні цифри вартості палива в Україні після рішень НБУ знизити курс гривні. За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, бензин, який продавався по 50 грн за літр, подорожчає на 10 грн. Відповідно, ціна бензину досягне 60 грн за літр.

Пензин розповів, що паливо, що продається по 50 грн/л, купували трейдери по 29,25 грн, і до цієї вартості додавалися 20% податку на додану вартість.

"Тобто те, що коштувало 50 грн/л, зараз коштуватиме 60 грн/л. Те, що дизель коштував 56-57 грн/л — зараз коштуватиме під 70 грн/л. Також зросте вартість усіх товарів на полицях магазинів, оскільки їх також привозять, для цього потрібне паливо", — зазначив експерт.

Також прокоментував рішення НБУ та провідний експерт консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зазначив, що підвищення ставки Нацбанку дасть зростання собівартості палива при котируваннях +10 грн/л бензину та дизпалива та 5 грн на зрідженому газі.

За його словами, якщо до підвищення ставок на ринку очікувалося зниження цін завдяки запасу міцності АЗС за маржею, що зі свого боку призвело до насичення ринку, то тепер про очікуване зниження цін на пальне доведеться забути.

"Фактично, валютне коригування з'їсть надмаржу трейдерів. І, схоже, не тільки. Чи буде зростання? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватися на поточних позначках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив менше", — стверджує Куюн.

Найреалістичніша картина на ринку, за прогнозами експерта, це 60-62 грн за літр дизпалива, і 55-57 грн за літр бензину, проте багато в цій ситуації від дій уряду.

"Головне поки детально розібрати параметри ціноутворення та зробити правильні висновки, щоб не спровокувати рецидив дефіциту. Так, ринок готовий працювати на менших заробітках, але важливо і не перегнути ціпок", — вважає Куюн.

Однак у наступному посту Куюн скоригував свій прогноз після того, як поспілкувався з імпортерами. Маючи формулу держрегулювання, він дійшов висновку, що ціни на заправках можуть утриматися.

"Цьому сприятиме і зниження світових цін на нафту та нафтопродукти, яке спостерігається в липні", — підсумував експерт.

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