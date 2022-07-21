Первое судно с украинским зерном прошло по Черному морю в Болгарию (видео)

Баржа, сопровождаемая буксиром под флагом Португалии, пришвартовалась к частному терминалу в Варне.

В болгарский порт Варна 20 июля прибыл первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из Ренийского порта на Дунае и прошел водами Черного моря. Об этом сообщает болгарский интернет-ресурс Maritime.bg.

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В сообщении говорится, что баржа, сопровождаемая буксиром под Felix под португальским флагом, привезла в частный торговый терминал в Варне груз для болгарского маслоперерабатывающего завода.

В то же время в Министерстве сельского хозяйства Болгарии настаивают на внимательном подходе к приему сельскохозяйственной продукции из Украины. После принятия Постановления о либерализации торговли чиновники опасаются негативных последствий для национального производства страны.

В Министерстве подчеркнули, что Болгария импортирует большое количество подсолнечника, в основном из Украины, которое не проходит транзитов в европейские страны, а продается на внутреннем рынке Болгарии. При этом цена товаров оказывается ниже себестоимости отечественной зерновой и масличной продукции.

"Также есть опасения по поводу фитосанитарного контроля и качества импортируемого украинского подсолнечника и другого зерна", — отметил министр сельского хозяйства страны.

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Ранее сообщалось, что Украина может закрыть экспортные поставки зерновых в Сирию, если правительство страны продолжит покупать у россиян украденное украинское зерно. По словам министра аграрной политики Украины Николая Сольского, российские оккупанты похитили около 500 тысяч тонн продукции, хотя эта цифра может быть и выше.

Власти Ливана запретили разгружать вывезенное из Украины зерно, которое прибыло на борту российских сухогрузов "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич". В связи с этим, судам пришлось уйти в сирийские порты Латакия и Тартус.