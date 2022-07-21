Перше судно з українським зерном пройшло Чорним морем у Болгарію (відео)

Баржа, яку супроводжував буксир під прапором Португалії, пришвартувалася до приватного термінала у Варні.

До болгарського порту Варна 20 липня прибуло перше суховантажне судно з українським зерном, яке вийшло з Ренійського порту на Дунаї й пройшло водами Чорного моря. Про це повідомляє болгарський інтернет-ресурс Maritime.bg.

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У повідомленні йдеться, що баржа, яку супроводжував буксир під Felix під португальським прапором, привезла у приватний торговий термінал у Варні вантаж для болгарського олійного заводу.

Натомість у Міністерстві сільського господарства Болгарії наполягають на уважному підході до прийому сільськогосподарської продукції з України. Після ухвалення Постанови про лібералізацію торгівлі чиновники побоюються негативних наслідків для національного виробництва країни.

У Міністерстві наголосили, що Болгарія імпортує велику кількість соняшника, здебільшого з України, яка не проходить транзитів до європейських країн, а продається на внутрішньому ринку Болгарії. Водночас ціна товарів виявляється нижчою за собівартість вітчизняної зернової та олійної продукції.

"Також є побоювання з приводу фітосанітарного контролю та якості імпортованого українського соняшника та іншого зерна", — зазначив міністр сільського господарства країни.

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Раніше повідомлялося, що Україна може закрити експортні постачання зернових до Сирії, якщо уряд країни продовжуватиме купувати в росіян вкрадене українське зерно. За словами міністра аграрної політики України Миколи Сольського, російські окупанти викрали близько 500 тисяч тонн продукції, хоча ця цифра може бути й вищою.

Влада Лівану заборонила розвантажувати вивезене з України зерно, яке прибуло на борту російських суховантажів "Матрос Кішка" та "Матрос Пожинич". У зв'язку з цим судам довелося піти в сирійські порти Латакія і Тартус.