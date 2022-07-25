Сотни миллиардов: сколько денег украинцы хранят на счетах в банках

На счетах в банках Украины - 510 млрд. грн. и $8,8 млрд. средств физических лиц. Как правило, граждане выбирают хранение денег на карточных счетах или депозитах на срок до шести месяцев.

Несмотря на экономический кризис из-за российской агрессии, граждане все же пользуются услугами банка – там хранят и средства на карточных счетах, и деньги на депозитах. По данным НБУ, на начало июня в банках физлицами было размещено 510 млрд. грн. и $8,8 млрд. С начала февраля по начало июня средства на счетах в гривне выросли: тогда было размещено 438 млрд. грн. А вот портфель средств в валюте за 4 месяца сократился на $400 млн. (было на счетах физлиц в начале февраля $9,2 млрд.). Об этом рассказывает Фокус в статье "Очень мелкая прибыль. Какие процентные ставки по депозитам банки предлагают эти летом".

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Среди причин, почему объем гривны на счетах вырос – возросшие выплаты государства на пособия, зарплаты госсектора (а также, конечно, ВСУ, СБУ и других органов), кроме того, повлияла и необходимость разместить на счетах наличные до того, как покинуть страну (средства военных мигрантов).

"Как ни странно, причина роста портфеля депозитов и средств на счетах – война. Многие компании выплачивали своим работникам разовые пособия, годовые премии. Также важно отметить снижение потребительского спроса. Как результат, учитывая отсутствие уверенности в завтрашнем дне, украинцы начали больше накапливать и без лишней необходимости не тратить. Также мы наблюдаем поведение нового сегмента клиентов, когда они приносят деньги в банк, потому что, по их мнению, во время войны это более надежно, чем держать их дома", — объясняет Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.

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Очень мелкая прибыль. Какие процентные ставки по депозитам банки предлагают этим летом

В банках отмечают, что клиентов, как и прежде, сегодня интересуют депозиты с наивысшей ставкой доходности. Однако такая ставка обычно предлагается по депозитным договорам без права досрочного расторжения на срок 12 или 13 месяцев. Так что большинство клиентов все же выбирают более скромные проценты, но зато на меньший срок – три или шесть месяцев.

"В настоящее время среди клиентов спрос смещается в сторону краткосрочных и среднесрочных вкладов (3-6 месяцев). Во-первых, во время военного положения люди хотят иметь короткое временное плечо доступа к средствам. Во-вторых, некоторые банки даже предлагают более интересные условия на короткие вклады", — отмечает Дмитрий Коваленко.

В период войны людям сложно строить планы, в частности, относительно своего дохода и бюджета. Поэтому чаще всего и размещают вклады на срок до шести месяцев. "Неопределенность и шаткая ситуация в стране побудила людей выбирать краткосрочные вклады. В Кредобанке наибольшая часть – это депозиты сроком на 3-6 месяцев", — констатирует Ярына Василенко, руководитель управления пассивных операций Кредобанка.

Напомним, НБУ 21 июля объявил об изменении официального курса: теперь вместо 29,25 UAH/USD установлен курс на уровне 36,6 UAH/USD.

Как сообщалось, Нацбанк также ограничил суммы снятия наличных с гривневых карт за границей – новый лимит составил 12,5 тыс. грн. на семь дней.