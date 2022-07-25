Сотні мільярдів: скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках

На рахунках у банках України — 510 млрд грн та $8,8 млрд коштів фізичних осіб. Як правило, громадяни обирають зберігання грошей на карткових рахунках чи депозитах терміном до шести місяців.

Незважаючи на економічну кризу через російську агресію, громадяни все ж таки користуються послугами банку — там зберігають і кошти на карткових рахунках, і гроші на депозитах. За даними НБУ, на початок червня у банках фізособами було розміщено 510 млрд грн і $8,8 млрд. З початку лютого до початку червня кошти на рахунках у гривні зросли: тоді було розміщено 438 млрд грн. А ось портфель коштів у валюті за 4 місяці скоротився на $400 млн (було на рахунках фізосіб на початку лютого $9,2 млрд.). Про це розповідає Фокус у статті "Дуже дрібний прибуток. Які відсоткові ставки за депозитами банки пропонують цього літа".

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Серед причин, чому обсяг гривні на рахунках зріс — виплати держави на допомогу, зарплати держсектору (а також, звичайно, ЗСУ, СБУ та інших органів), що зросли, крім того, вплинула і необхідність розмістити на рахунках готівку до того, як залишити країну (кошти) військових мігрантів).

"Як не дивно, причина зростання портфеля депозитів і коштів на рахунках — війна. Багато компаній виплачували своїм працівникам разову допомогу, річні премії. Також важливо зазначити зниження споживчого попиту. Як результат, враховуючи відсутність впевненості у завтрашньому дні, українці почали більше накопичувати і без зайвої необхідності не витрачати. Також ми спостерігаємо поведінку нового сегменту клієнтів, коли вони приносять гроші до банку, тому що, на їхню думку, під час війни це надійніше, ніж тримати їх удома", — пояснює Дмитро Коваленко, директор із маркетингу та продуктів Креді Агріколь Банку.

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Дуже малий прибуток. Які відсоткові ставки за депозитами банки пропонують цього літа

У банках зазначають, що клієнтів, як і раніше, сьогодні цікавлять депозити з найвищою ставкою прибутковості. Проте така ставка зазвичай пропонується за депозитними договорами без права дострокового розірвання терміном 12 чи 13 місяців. Тож більшість клієнтів все ж таки вибирають скромніші відсотки, зате на менший термін — три чи шість місяців.

"Наразі серед клієнтів попит зміщується у бік короткострокових і середньострокових вкладів (3-6 місяців). По-перше, під час воєнного стану люди хочуть мати коротке тимчасове плече доступу до коштів. По-друге, деякі банки навіть пропонують цікавіші умови на короткі вклади", — зазначає Дмитро Коваленко.

У період війни людям складно будувати плани, зокрема щодо свого доходу та бюджету. Тому найчастіше і розміщують вклади терміном до шести місяців. "Невизначеність і хитка ситуація в країні спонукала людей обирати короткострокові вклади. У Кредобанку найбільша частина — це депозити терміном на 3-6 місяців", — констатує Ярина Василенко, керівниця управління пасивних операцій Кредобанку.

Нагадаємо, НБУ 21 липня оголосив про зміну офіційного курсу: тепер замість 29,25 UAH/USD встановлено курс на рівні 36,6 UAH/USD.

Як повідомлялося, Нацбанк також обмежив суми зняття готівки з гривневих карток за кордоном — новий ліміт склав 12,5 тис. грн на сім днів.