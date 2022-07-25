США работают над новым планом экспорта зерна из Украины после удара РФ по порту Одессы

"План Б" включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. При этом в Штатах надеются, что Россия будет придерживаться соглашения, подписанного в Стамбуле.

Соединенные Штаты разрабатывают вместе с Украиной над "планом Б" по вывозу зерна на фоне того, как российские войска атаковали Одесский порт. Об этом сообщила администратор Агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр, передает CNN.

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По словам руководителя ведомства, запасной план по экспорту украинского зерна включает использование автомобильного, железнодорожного и речного транспорта, а также отправку барж и корректировку жд-систем, чтобы они были лучше согласованы с европейскими для ускорения поставок.

Пауэр при этом выразила надежду, что подписанное в Стамбуле 22 июля "зерновое соглашение" начнет соблюдаться, несмотря на попытки РФ отвернуться от договоренностей. Глава USAID добавила, что обеспечение поставок украинского зерна на зарубежный рынок поможет снизить цену на продукцию.

Напомним, 22 июля в Стамбуле при участии делегаций из Украины, России, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано соглашение, регулирующее вывоз зерна по Черному морю через украинские порты.

Уже на следующий день, 23 июля, войска РФ нанесли ракетный удар по порту в Одессе, где готовилась к отправке первая с момента заключения соглашения партия зерна. Генсек ООН Гутерриш осудил атаку Вооруженных сил России по объекту.