США працюють над новим планом експорту зерна з України після удару РФ по порту Одеси

"План Б" враховує автомобільний, залізничний і річковий транспорт. При цьому у Штатах сподіваються, що Росія дотримуватиметься угоди, підписаної у Стамбулі.

Сполучені Штати розробляють разом з Україною над "планом Б" щодо вивезення зерна на тлі того, як російські війська атакували Одеський порт. Про це повідомила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Павер, повідомляє CNN.

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За словами керівниці відомства, запасний план з експорту українського зерна враховує використання автомобільного, залізничного та річкового транспорту, а також відправлення барж і коригування залізничних систем, щоб вони були краще узгоджені з європейськими для прискорення постачання.

Павер при цьому висловила сподівання, що підписана в Стамбулі 22 липня "зернова угода" почне дотримуватися, незважаючи на спроби РФ відвернутися від домовленостей. Глава USAID додала, що забезпечення постачання українського зерна на закордонний ринок допоможе знизити ціну на продукцію.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю делегацій з України, Росії, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана було підписано угоду, яка регулює вивезення зерна Чорним морем через українські порти.

Уже наступного дня, 23 липня, війська РФ завдали ракетного удару по порту в Одесі, де готувалася до відправлення перша з моменту укладання угоди партія зерна. Генсек ООН Гутерреш засудив атаку Збройних сил Росії на об'єкт.