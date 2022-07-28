ЕС не может ввести газовое эмбарго против России, — канцлер Австрии

От запрета на импорт российского газа пострадает прежде всего Европа, в то время как санкции должны наносить ущерб тому, против кого они вводятся, заявил Карл Нехаммер.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на поставки газа из России невозможно, так как это решение негативно скажется на самой Европе. Об этом глава австрийского правительства заявил в ходе совместного брифинга с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в четверг, 28 июля.

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"Газовое эмбарго невозможно, так как Австрия просто зависит от российского газа… Немецкая промышленность зависит от российского газа, а если она упадет, то в Австрии будет массовая безработица", — сказал Нехаммер.

Также австрийский канцлер добавил, что санкции должны больше "бить по тому, кого наказали, чем по тем, кто наказывает". При этом он отметил, что оценивать влияние уже введенных в отношении РФ ограничений пока рано, так как они работают медленнее, чем ожидалось.

"Санкции не вступают в силу так быстро, как, возможно, мы надеялись, но это потому, что РФ в силу своих размеров и своих возможностей имеет устойчивость (к санкциям)", — отметил Нехаммер.

При этом австрийский лидер заявил, что Европа должна сигнализировать Украине о своей поддержке в условиях полномасштабной войны против России.

Напомним, ранее в этом месяце руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал страны ЕС согласовать газовое эмбарго против России в рамках седьмого пакета санкций. По его словам, такой шаг был бы сильным ответом в условиях газового шантажа со стороны государства-агрессора.

Тем не менее в седьмой пакет ограничений ЕС в отношении России газовое эмбарго не вошло. Однако в перечень санкций был включен пункт о запрете импорта российского золота.