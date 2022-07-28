ЄС не може запровадити газове ембарго проти Росії, — канцлер Австрії

Від заборони на імпорт російського газу постраждає насамперед Європа, тоді як санкції мають завдавати шкоди тому, проти кого їх запроваджують, заявив Карл Негаммер.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що введення Євросоюзом ембарго на постачання газу з Росії неможливе, оскільки це рішення негативно позначиться на самій Європі. Про це глава австрійського уряду заявив у ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у четвер, 28 липня.

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"Газове ембарго неможливе, оскільки Австрія просто залежить від російського газу... Німецька промисловість залежить від російського газу, а якщо вона впаде, то в Австрії буде масове безробіття", — сказав Негаммер.

Також австрійський канцлер додав, що санкції мають більше "бити по тих, кого покарали, ніж по тих, хто карає". При цьому він зазначив, що оцінювати вплив уже введених щодо РФ обмежень поки що рано, оскільки вони працюють повільніше, ніж очікувалося.

"Санкції не набувають чинності так швидко, як, можливо, ми сподівалися, але це тому, що РФ через свої розміри та свої можливості має стійкість (до санкцій)", — зазначив Негаммер.

При цьому австрійський лідер заявив, що Європа має сигналізувати Україні про свою підтримку за умов повномасштабної війни проти Росії.

Нагадаємо, раніше цього місяця керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав країни ЄС погодити газове ембарго проти Росії в межах сьомого пакету санкцій. За його словами, такий крок був би сильною відповіддю в умовах газового шантажу з боку держави-агресора.

Проте до сьомого пакету обмежень ЄС щодо Росії газове ембарго не увійшло. Однак у перелік санкцій включили пункт про заборону імпорту російського золота.