Евросоюз увеличит импорт электроэнергии из Украины в 2,5 раза, — Укрэнерго (видео)

Повышение экспорта украинской энергетики поможет Евросоюзу компенсировать недостачу российского газа.

Начиная с субботы, 30 июля, ЕС увеличит импорт электроэнергии из Украины в два с половиной раза. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на своей странице в Фейсбук.

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Решение об увеличении экспорта электроэнергии приняли операторы систем передачи континентальной Европы ENTSO-E.

"Сегодня ENTSO-E разрешило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт", — написал Кудрицкий.

Он добавил, что украинская электроэнергия помогает заместить токсичный российский газ, а Украине — зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону.

"Экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет", — заверил Кудрицкий.

Ранее мы писали о том, что Украина готова заместить Европе российский газ. Кроме того, по словам министра энергетики Германа Галущенко, наша страна готова предоставить 12 млрд куб м для хранения европейских стратегических запасов газа.

Тем временем "Газпром" начал отключать еще одну турбину "Северного потока". Газотурбинный двигатель Siemens остановят на компрессорной станции "Портовая". Объявление российского монополиста вызвало ажиотаж на бирже – в Европе стоимость газа превысила отметку 1850 долларов за 1 тыс. кубометров.

А власти Германии на этом фоне призвали граждан экономить газ, так как РФ значительно урезала поставки. "Газпром" сократил экспорт топлива в Европу по "Северному потоку" до 20%. В ФРГ надеются, что дефицита газа в стране еще можно будет избежать.