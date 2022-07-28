Євросоюз збільшить імпорт електроенергії з України у 2,5 рази, — Укренерго

Підвищення експорту української енергетики допоможе Євросоюзу компенсувати нестачу російського газу.

Починаючи з суботи, 30 липня, ЄС збільшить імпорт електроенергії з України у два з половиною рази. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Рішення про збільшення експорту електроенергії ухвалили оператори систем передачі континентальної Європи ENTSO-E.

"Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи у 2,5 раза. З 30 липня це буде 250 МВт", — написав Кудрицький.

Він додав, що українська електроенергія допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону.

"Експорт української електроенергії у синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає", — запевнив Кудрицький.

Раніше ми писали про те, що Україна готова замістити Європі російський газ. Крім того, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, наша країна готова надати 12 млрд. куб. м для зберігання європейських стратегічних запасів газу.

Тим часом "Газпром" почав відключати ще одну турбіну "Північного потоку". Газотурбінний двигун Siemens зупинять на компресорній станції Портова. Оголошення російського монополіста викликало ажіотаж на біржі — у Європі вартість газу перевищила позначку 1850 доларів за 1 тис. кубометрів.

А влада Німеччини на тлі цього закликала громадян економити газ, оскільки РФ значно урізала постачання. "Газпром" скоротив експорт палива до Європи по "Північному потоку" до 20%. У ФРН сподіваються, що дефіциту газу в країні ще можна буде уникнути.