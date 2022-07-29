Дефицит и ажиотаж: цены на антибиотики в Украине подскочили на 15-20%

На цену препаратов повлиял спрос, так как с начала августа продажа антибиотиков в аптеках будет происходить только по электронным и бумажным рецептам, но есть и другие причины.

В украинских аптеках становится все скромнее ассортимент антибиотиков — сказывается реформа Министерства охраны здоровья, которое вводит с августа обязательный электронный рецепт на приобретение этих препаратов в аптеках.

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"Антибиотики – дефицит. По состоянию на июль цены на лекарства в среднем повысились на 15-20%, а иногда на 60%. На временно оккупированных территориях после 24 февраля цены на медпрепараты просто заоблачные. Здесь и обычный грипп может быть смертельным", — написала в сети Фейсбук народный депутат, глава подкомитета Комитета ВРУ по защите прав человека Ирина Суслова.

Кроме спроса, связанного с новыми условиями продажи антибиотиков, на цену лекарств в Украине влияет курс. Если в мае-июне компании закупали иностранные препараты, покупая на межбанке доллары по курсу 29,25 UAH/USD, то с 21 июля, после того, как НБУ изменил официальный курс, закупки импортеров уже идут по новому курсу 36,6 UAH/USD.

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В министерстве, тем временем, объяснили, что электронный рецепт пациент может получить непосредственно на приеме у врача. Техническая возможность выписки рецептов будет доступна как врачам государственных учреждений, так и частным. Также рецепт сможет выписать врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и т.д. Главное условие – учреждение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения.

"Если учреждение, в которое вы обратились, пока не работает с ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт. На переходный период пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения выписки е-рецепта, или бумажный рецепт. Обратите внимание, что купить антибиотик по рецепту можно в течение 30 дней с момента его выписки", — отмечают в Министерстве охраны здоровья.

Ранее Фокус писал, что с 1 августа в Украине для приобретения антибиотиков будет необходимо наличие электронного рецепта. Решение призвано ограничить приобретение украинцами таких препаратов без назначения врача, поскольку, как подчеркивают в МОЗ, это чревато тяжелыми последствиями для здоровья.