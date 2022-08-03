Не зерном единым. Чем известна компания "Нибулон" убитого в Николаеве Алексея Вадатурского

Созданная Алексеем Вадатурским компания "Нибулон" не только выращивала и отправляла на экспорт пшеницу и кукурузу, но и занималась судостроением и судоходством.

Одно из направлений СП "Нибулон" — судоходная компания, она была создана Алексеем Вадатурским в 2009 году — с началом реализации программы по возрождению Днепра и других рек как транспортных судоходных артерий Украины. Об этом пишет Фокус в статье "Империя Вадатурского. Зерно и арбузные баржи — как развивался бизнес убитого в Николаеве бизнесмена".

Важно

Империя Вадатурского. Зерно и арбузные баржи – как развивался бизнес убитого в Николаеве бизнесмена

"Уникальной чертой бизнес-модели "Нибулон" является собственный парк речных барж для перевозки агропродукции – это позволяло компании быть эффективной в вопросах логистики и давало определенные конкурентные преимущества", — сообщил в комментарии Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

По данным СП "Нибулон", флот компании насчитывает 81 единицу, среди которых, в частности, 45 несамоходных судов и 24 буксира. Алексей Вадатурский гордился, что весь флот "от и до" выполнен украинскими мастерами и предприятиями. С каждым годом компания наращивала перевозки зерна по рекам, сокращая использование автотранспорта и железной дороги.

"За 30 лет деятельности "Нибулон" инвестировал $2,3 млрд. в украинскую экономику. До 10% украинского экспорта стабильно обеспечивает именно "Нибулон". Однако, кроме стабильных производственных объемов и поступлений в бюджет, "Нибулон" восстанавливает и развивает украинское судоходство, в частности, речное, что также имеет важное значение для украинской экономики. Кроме того, холдинг вернул моду на водный транспорт и в течение 5 лет обеспечивал пассажирские перевозки", — отмечает генеральный директор Pro-Consulting Company Александр Соколов.

По его словам, в первую очередь, "Нибулон" возобновил судоходство на Южном Буге. "Потенциал Южного Буга, являющийся самой большой водной артерией юга Украины и второй по величине рекой в Украине после Днепра, имеет огромное значение для экономики всей страны. Кроме того, таким образом компания разгружала автомобильные пути, что способствовало сохранению местных дорог", — подчеркнул Соколов.

Кроме того, среди заслуг "Нибулона" и его основателя Вадатурского – создание сети элеваторов и перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения зерна свыше 2,25 млн т.

"Нибулон" — не просто бюджетообразующая кампания для региона и страны. Компания часто перебирала на себя функции государства, например, такие как как расчистка русла или углубление форватора для речного судоходства", — объяснила Мария Колесник, заместитель директора, аналитик аграрного ринку "ПроАгро Груп".

Подробно о том, как развивался бизнес убитого российскими оккупантами 31 июля Алексея Вадатурского – в статье Фокуса.

Важно

Алексей Вадатурский: как погиб и чем известен владелец аграрного гиганта "Нибулон"

Как сообщалось, 31 июля в результате ракетного обстрела Николаева в собственном доме вместе со своей супругой погиб известный украинский бизнесмен, владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Ранее в рейтинге "100 самых богатых людей Украины 2021" журнала "Фокус" Алексей Вадатурский занял 12 место с активами в сумме $876 млн.