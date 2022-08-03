Не зерном єдиним. Чим відома компанія "Нібулон" убитого в Миколаєві Олексія Вадатурського

Створена Олексієм Вадатурським компанія "Нібулон" не лише вирощувала та відправляла на експорт пшеницю та кукурудзу, а й займалася суднобудуванням і судноплавством.

Один із напрямків СП "Нібулон" — судноплавна компанія, її створив Олексій Вадатурський у 2009 році — з початком реалізації програми з відродження Дніпра й інших річок як транспортних судноплавних артерій України. Про це пише Фокус у статті "Імперія Вадатурського. Зерно та кавунові баржі — як розвивався бізнес убитого в Миколаєві бізнесмена".

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Імперія Вадатурського. Зерно та кавунові баржі – як розвивався бізнес убитого в Миколаєві бізнесмена

"Унікальною рисою бізнес-моделі "Нібулон" є власний парк річкових барж для перевезення агропродукції — це дозволяло компанії бути ефективною в питаннях логістики й давало певні конкурентні переваги", — повідомив у коментарі Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

За даними СП "Нібулон", флот компанії налічує 81 одиницю, серед яких, зокрема, 45 несамохідних суден і 24 буксири. Олексій Вадатурський пишався, що весь флот "від і до" виконаний українськими майстрами та підприємствами. З кожним роком компанія нарощувала перевезення зерна річками, скорочуючи використання автотранспорту й залізниці.

"За 30 років діяльності "Нібулон" інвестував $2,3 млрд в українську економіку. До 10% українського експорту стабільно забезпечує саме "Нібулон". Однак, крім стабільних виробничих обсягів і надходжень до бюджету, "Нібулон" відновлює та розвиває українське судноплавство, зокрема, річкове, що також має важливе значення для української економіки. Крім того, холдинг повернув моду на водний транспорт і протягом 5 років забезпечував пасажирські перевезення", — зазначає генеральний директор Pro-Consulting Company Олександр Соколов.

За його словами, насамперед "Нібулон" відновив судноплавство на Південному Бузі. "Потенціал Південного Бугу, який є найбільшою водною артерією півдня України та другою за величиною рікою в Україні після Дніпра, має величезне значення для економіки всієї країни. Крім того, так компанія розвантажувала автомобільні шляхи, що сприяло збереженню місцевих доріг", — наголосив Соколов.

Крім того, серед заслуг "Нібулона" та його засновника Вадатурського — створення мережі елеваторів і перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання зерна понад 2,25 млн т.

"Нібулон" — не просто бюджетоутворювальна кампанія для регіону та країни. Компанія часто перебирала на себе функції держави, наприклад, такі як розчищення русла чи поглиблення фарватера для річкового судноплавства”, — пояснила Марія Колесник, заступниця директора, аналітикиня аграрного ринку “ПроАгро Груп”.

Докладно про те, як розвивався бізнес убитого російськими окупантами 31 липня Олексія Вадатурського, — у статті Фокусу.

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Олексій Вадатурський: як загинув і чим відомий власник аграрного гіганта "Нібулон"

Як повідомлялося, 31 липня в результаті ракетного обстрілу Миколаєва у власному будинку разом із дружиною загинув відомий український бізнесмен, власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Раніше в рейтингу "100 найбагатших людей України 2021" журналу "Фокус" Олексій Вадатурський посів 12 місце з активами у сумі $876 млн.