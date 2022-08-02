Первый сухогруз с украинским зерном вошел в воды Турции (карта)

Представители Минобороны Турции уточнили, что осмотр корабля с украинским зерном совместной инспекционной группой начнется утром 3 августа.

Сухогруз Razoni — первое судно, груженное украинским зерном — уже достиг территориальных вод Турции. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания Marine Traffic.

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Сухогруз, которы покинул одесский порт в понедельник, 1 августа, уже находится в турецкой акватории.

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Это подтверждают и в Министерства национальной обороны Турции. Короткую информацию о корабле профильное министерство разместило на своей странице в Твиттере.

"Ожидается, что сухогруз RAZONI, груженный кукурузой, отбывший вчера из Одесского порта Украины, достигнет входа в пролив Босфор в Черном море около 21:00", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны Турции уточнили, что осмотр корабля совместной инспекционной группой начнется утром 3 августа.

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Заметим, что Razoni — это сухогруз под флагом Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке). Из Одессы корабль следует в порт Триполи (Ливан).

Напомним, первое судно с зерном покинуло порт Одессы в понедельник в 08:30 по Киеву. Как сообщили в Минобороны Турции, в соответствии с подписанными договоренностями, первый сухогруз с украинским зерном направился в Ливан.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что в Одесской области началось разблокирование портов, в рамках организации "зерновых коридоров" для украинского экспорта зерновых. В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства по акватории Черного моря.