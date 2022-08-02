Перше суховантажне судно з українським зерном увійшло у води Туреччини (карта)
Представники Міноборони Туреччини уточнили, що огляд корабля з українським зерном спільною інспекційною групою розпочнеться 3 серпня.
Суховантаж Razoni — перше судно, завантажене українським зерном, — уже досягло територіальних вод Туреччини. Про це свідчать дані сервісу відстеження Marine Traffic.
Суховантаж, який залишив одеський порт у понеділок, 1 серпня, вже перебуває в турецькій акваторії.
Це підтверджують і в Міністерстві національної оборони Туреччини. Коротку інформацію про корабель профільне міністерство розмістило на своїй сторінці у "Твіттері".
"Очікується, що суховантажне судно RAZONI, завантажене кукурудзою, яке відбуло вчора з Одеського порту України, досягне входу в протоку Босфор у Чорному морі близько 21:00", — ідеться в повідомленні.
Також у Міноборони Туреччини уточнили, що огляд корабля спільною інспекційною групою розпочнеться вранці 3 серпня.
Зауважимо, що Razoni — це суховантаж під прапором Сьєрра-Леоне (держава в Західній Африці). З Одеси корабель іде в порт Триполі (Ліван).
Нагадаємо, перше судно із зерном залишило порт Одеси в понеділок о 08:30 за Києвом. Як повідомили в Міноборони Туреччини, відповідно до підписаних домовленостей, перший суховантаж із українським зерном попрямував у Ліван.
Раніше пресслужба Військово-морських сил України повідомила, що в Одеській області почалося розблокування портів у межах організації "зернових коридорів" для українського експорту зернових. У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства акваторією Чорного моря.