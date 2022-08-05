Снижение зарплат на 30-40%: как и почему просел рынок труда в Украине

В Украине падают доходы граждан. Кого затронуло снижение зарплат во время войны и кому теперь платят критически мало.

Зарплаты в Украине снизились в среднем на 30-40%. Об этом сообщают эксперты в статье Фокуса "Когда зарплата не в радость. Как и почему меняются доходы украинцев во время войны".

С февраля 2022 года информация о том, какова средняя зарплата в Украине, не обнародуется. В инфляционном отчете Нацбанка за июль содержится предположение, что зарплаты в 2022 году сократятся на 12%. Если учесть, что, по последним официальным данным, в январе 2022 года средняя зарплата в Украине составляла 14577 грн, то, в соответствии с данными НБУ, в 2022 году этот показатель достигнет 12828 грн. или же $350 (по официальному курсу НБУ на 4 августа).

Важно

Когда зарплата не в радость. Как и почему меняются доходы украинцев во время войны

Однако опрошенные Фокусом эксперты говорят о том, что снижение зарплат в Украине куда более существенно. Как отмечает Максим Розгон, CEO консалтинговой компании Osoba, в среднем во время войны зарплаты в Украине снизились на 30-40%. По словам эксперта, снижение зарплат в наибольшей мере затронуло следующие отрасли:

медиа-рынок

туризм

HoReCa (рестораны, кофейни, отели)

ритейл

По словам Русланы Березовской, руководительницы экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, снижение зарплат в Украине стартовало в конце марта 2022 года. К концу апреля средняя зарплата снизилась на 10% по сравнению с довоенным периодом, а в мае произошел еще более интенсивный обвал.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что с июня падение зарплат в Украине замедлилось. Однако собеседники Фокуса назвали сферы, в которых зарплаты летом 2022 года продолжили падать.

По информации кадрового портала grc.ua зарплаты в июле 2022 года наиболее ощутимо просели у следующих позиций:

менеджеры по персоналу – 22,8 тыс. грн (-20% в сравнении с июнем)

строительство и недвижимость – 22,8 тыс. грн (-12%)

производство и сельское хозяйство – 17,1 тыс. грн (-10,9%)

охранники – 9,7 тыс. грн (-11%)

банки – 17,5 тыс. грн (-6,9%)

рабочий персонал – 12,8 тыс. грн (-6,5%)

Снижение зарплат летом 2022 года затронуло высокооплачиваемых сотрудников и руководителей.

"В апреле-июне 2022 года проявился тренд уменьшения компенсации ТОП-менеджмента, увольнения дорогих экспатов и замены неэффективных ТОПов на владельцев бизнеса, которые встали за штурвал собственных компаний", — говорит Максим Розгон.

Руслана Березовская отмечает, что некоторым работникам сейчас предлагают критически низкие зарплаты до 10 тыс. грн. в месяц. В качестве примера собеседница Фокуса называет охранников, представителей рабочих профессий и специалистов без опыта работы.

По информации OLX Работа, на этом портале в июле работа без опыта предлагалась в торговле, строительстве, транспортных перевозках при наличии водительского удостоверения и в колл-центрах. Работа без опыта, зачастую, предполагает самые низкие зарплаты.

В OLX приводят следующие средние зарплаты для соискателей без опыта работы.

охранник – 9,5 тыс. грн.

продавец – 9,5 тыс. грн.

продавец-консультант – 10 тыс. грн.

разнорабочий – 10 тыс. грн.

Ранее Фокус писал, что Киев остается городом с самой высокой средней зарплатой. Также Фокус анализировал, как война повлияла на украинскую экономику, от состояния которой непосредственно зависит рынок труда и уровень зарплат.